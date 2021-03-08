Юные дизайнеры представили зрителям оригинальные коллекции

Фото: Анна Быкова /Вечерняя Москва

8 марта в столице прошло главное событие детской индустрии моды — Kids Fashion Week. Международный женский день стал основной темой показов.

Благодаря форме главного атриума здания, где проводилось мероприятие, посмотреть на показ можно было с любого из шести этажей.

— Наше мероприятие — это хорошая площадка для детей, которые хотят самостоятельно создавать модные образы, — считают организаторы.В рамках спецпроекта «Я дизайнер!» зрители увидели три дебютные капсульные коллекции модельеров, которым меньше 16 лет. Например, 11-летняя Софья Терешина.

— Я представила коллекцию «Моя фантазия» на тему старорусских костюмов. Мне было интересно пофантазировать о том, как они выглядели бы в современном мире, — рассказала Софья.

А вот творческий дуэт Николая Феттера и Галины Станкевич подготовил капсулу, вдохновленную книжкой «Алиса в Стране чудес».

На подиум в этот день вышли не только профессиональные модели: среди участников были и обычные мальчики и девочки, которые прошли открытый кастинг. Это первый такой опыт среди недель мод. На площадке для гостей провели и концертную программу с выступлением коллективов «Непоседы», «Домисолька» и участников Академии Игоря Крутого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Склярова, организатор и продюсер главной детской недели мод Kids Fashion Week:

— Наш проект проходит в Центральном детском магазине третий год. В день у нас проводится до 16 показов, к нам приезжают люди со всей России. В этом году у нас участвуют ребята из 30 регионов и соседних стран, например из Белоруссии. Всего на подиум выйдут более 330 моделей.

Наш проект открыт абсолютно для всех, не обязательно быть профессионалом. А еще мы единственные представляем для зрителей коллекции от брендов премиум-класса. Осенью планируем провести уже полноценную неделю моды длиной в пять дней.

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