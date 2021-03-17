Москвич обнаружил неизвестное стихотворение Владимира Набокова

Писатель Владимир Набоков / Фото: Cкриншот с видеоSWI swissinfo.ch - Pусский

Уникальная находка была сделана в Библиотеке редких книг Йельского университета московским литературоведом Андреем Бабиковым.

Литературовед и переводчик Андрей Бабиков уже больше 20 лет изучает творчество Набокова, считается одним из главных набоковедов страны. За это время он раскопал в крупнейших американских библиотеках неизвестные законченные произведения, письма, черновики. Но самым неожиданным и невероятным литературовед считает стихотворение, найденное совсем недавно. И посвящено оно... влюбленному Супермену. Его переводчик, буквально как детектив, раскопал в библиотеке, отследив папку с приложениями к письмам писателя. И это была невероятная находка!

The Man of Tomorrowʼs Lament (пер. с англ. — «Сетование человека будущего») описывает переживания Человека из стали, который не может иметь детей от Лоис Лейн. А он так ее любит. Автор «Лолиты» познакомился с комиксами благодаря сыну, которому очень нравились эти истории. Считается, что он вдохновился обложкой 16-го выпуска комикса о супергерое.

Написал его поэт в июне 1942 года, спустя всего пару лет после прибытия в США. И сразу отправил его редактору The New Yorker Чарльзу Пирсу. Но публиковать стихотворение не стали: посчитали, что английский язык Набокова на недостаточном уровне.

— Пирс и представить себе не мог, что отказал в публикации, возможно, первого стихотворения о Супермене, которое в итоге нигде не появилось, — поделился Андрей Бабиков. — Он также не мог предвидеть, что его автор, «написавший довольно замечательные вещи», к концу 1950-х станет знаменитым по всему миру писателем.

По факту же Набоков предвосхитил комикс «Хранители» и эру супергероев, которая захватила внимание зрителей всего мира.

Сейчас Андрей Бабиков готовит стих к печати вместе с иллюстрациями.

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