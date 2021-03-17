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Нескромное обаяние венецианской куртизанки
Актриса Наталия Быстрова исполнила роль прекрасной куртизанки в одноименном мюзикле на сцене Московского театра оперетты / Фото: Театр «Московская оперетта»

Нескромное обаяние венецианской куртизанки

Мария Бабалова

Культура

В столице состоялась премьера мюзикла «Куртизанка» Александра Журбина, созданного композитором специально для Московского театра оперетты. Страстная история разворачивается в Венеции XVI века.

В основе сюжета «Куртизанки» — реальная история любви: трогательная, иногда наивная, а моментами трагическая, страстная и безумная. Главные герои — нищая красавица и талантливая поэтесса Вероника Франко и молодой преуспевающий политик Марко Веньера. В силу обстоятельств влюбленные не могут пожениться. Но их любовь сильнее войн, болезней, предательства и даже суда инквизиции.

Автор идеи мюзикла — директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский. От замысла до его воплощения прошло несколько лет.

— Любая идея спектакля может найти свое воплощение только тогда, когда появляются авторы и постановщики, которые проникаются этой идеей. И когда композитор Александр Журбин пришел в театр с желанием в год своего 75-летия поставить что-то из уже им созданного, то я в ответ предложил написать новую вещь, чтобы год был по настоящему юбилейным, и он согласился, — рассказывает Владимир Тартаковский.

В основе сюжета мюзикла известный голливудский фильм режиссера Маршалла Херсковица, снятый в 1998 году. Это экранизация биографии знаменитой венецианской куртизанки Вероники Франко авторства профессора Маргарет Розенталь.

На сцене — средневековый город чистой любви и порока, но скорость жизни в нем XXI века. Гондольеры носятся, как болиды «Формулы-1», а лаконичные декорации постоянно трансформируются так, что действие не простаивает ни минуты. При этом роскошные исторические костюмы делают этот спектакль едва ли не самым красивым, что можно сегодня увидеть среди столичных музыкальных постановок.

Режиссер Алина Чевик поставила спектакль в жанре, миксующем современный мюзикли классическую оперетту. Этот подход в принципе базируется на стилистике партитуры Александра Журбина. Но главное — в отличие от оперы с ее вечной и неизбывной трагедии, в мюзикле дело кончается счастливо, и публика расходится в прекрасном, благодарном настроении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Журбин, композитор:

— Я очень люблю Московский театр оперетты. Это дружественный для меня театр, где, если мне не изменяет память, моя первая премьера состоялась в 1978 году. Я работал над партитурой «Куртизанки» с удовольствием. Сюжет дал мне как композитору большой стилевой и эмоциональный диапазон. Музыку я постарался написать местами очень фривольную, веселую. Очень надеюсь, что спектакль понравится публике.

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Театр «Московская оперетта»культураспектакли
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