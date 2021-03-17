Спектакль-легенда вернулся на афишу «Ленкома»

«Ленком». Сцена из спектакля «Поминальная молитва»: Голда (в исполнении Олеси Железняк, слева) в окружении дочерей / Фото: Женя Сирина

В четверг, 18 марта, в «Ленкоме Марка Захарова» — знаковая премьера: после десятилетий небытия в репертуар театра вернулась «Поминальная молитва». На предпремьерном прогоне спектакля побывала «Вечерняя Москва».

Идея восстановления легендарного спектакля «Поминальная молитва», роль в котором стала последней для Евгения Леонова, бродила в стенах «Ленкома» давно. Останавливали очевидные риски: дважды в одну реку вступать опасно, реинкарнация пьесы была обречена на сравнение с культовым образцом. И все же спектакль решили возродить, и правильно: сакральная постановка была для театра незакрытым гештальтом. Полумистическое название не раз становилось заголовком к некрологам в память о звездах этого сценического чуда: нет уже Евгения Леонова, Григория Горина, Всеволода Ларионова, Александра Абдулова, Татьяны Пельтцер, Олега Шейнциса и самого Марка Захарова.

Но пьеса-то — есть! В истории, созданной Гориным по мотивам произведений Шолом-Алейхема, Тевье-молочник в период бушующего антисемитизма силится устроить жизнь дочерей. Радость и горе тут ходят за руку, свадьбы играются одновременно с погромами, христиане восстают против нехристиан, а слова Писания не мешают зажигать свечи в честь наступления субботы. В 90-е годы пьеса была напитана идеями, опасениями и надеждами того времени, а ныне скорее вопрошает мироздание о справедливости.

Александр Лазарев восстанавливал спектакль с ювелирной точностью, он узнаваемо графичен, ярок, музыкален. И сегодня многое в нем читается еще острее: да, «ждешь мессию, а приходит урядник»! Хохоча над репликами, ты вытираешь слезы, ибо ирония лишь подчеркивает трагедию.

Тевье Сергея Степанченко хозяйственнее и чуть тверже прежнего, леоновского, но так же верен себе и своей душе-незабудке. Но так же страшна возгоняемая внешними обстоятельствами ненависть друг к другу ходящих под одним Богом людей, и так же всесильна любовь. Сохранена преемственность: Тевье прежде был урядником, Менахем (Иван Агапов) — Перчиком, Александр Сирин стал Лейзером (ранее — Мотл). В роли Голды, сыгранной когда-то Любовью Матюшиной, блистает Олеся Железняк. Преемственность и в другом: билеты до мая распроданы.

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