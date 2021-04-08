Звездный свет: как работает уникальный ракетный музей всего в часе езды от столицы

Фото: twitter.com/roscosmos

В нашей удивительной стране больше, чаще и лучше отдыхают те, кто особо не устает. Но где развеять утомленную заботами душу и что посмотреть москвичу, которому хочется интересно провести выходные? Накануне Дня космонавтики, который в этом году юбилейный, обозреватель «Вечерней Москвы» решил посетить подмосковный город Пересвет. И не ошибся. Лежащий вдалеке от протоптанных туристических троп, этот небольшой городок нежданно удивил и порадовал.

…Разведка доложила точно: Челубей, богатырь вражеский, силы немереной, и копье у него длиннее любого, что способен удержать в руке даже самый могучий воин. Потому никакой противник и не мог прежде нанести удар Челубею, просто не дотягивался. Благословленный преподобным Сергием Радонежским на бой за Родину монах Александр Пересвет выслушал вернувшихся из вражьего стана лазутчиков, перекрестился и снял с себя доспехи — «бронежилет» той эпохи.

В одной монашеской накидке-схиме с изображением креста выехал он на Куликово поле. И сошлись два воина в схватке. Копье Челубея прошило тело Пересвета насквозь, но не смогло вышибить его из седла. Ответный удар Пересвета стал смертельным, и упал вражий богатырь на землю бездыханным. Монах же, получив тяжелую рану, остался в седле, доехал до строя русского войска и только там, на руках товарищей, отдал свою душу Богу...

Говоря жестким языком современности, Челубей просто сдох, а Пересвет стал мучеником и святым Русской православной церкви. В его честь в 2000 году назван в России город, к которому от МКАД можно доехать за час.

О подвиге монаха-воина рассказывает рукописная (умилило: прямо как в моем далеком детстве!) стенгазета. Она подготовлена детьми из православной воскресной школы и вывешена на стене церковной лавки храма Иверской иконы Божией Матери. Стоя в небольшой очереди за свечами, освежаешь в памяти подзабытую страницу славной отечественной истории.

Это подворье Троице-Сергиевой лавры было открыто в середине первого десятилетия XXI века. Новострой, не веками намоленная, конечно, но очень красивая и уютная церковь, куда хочется приходить. Удивило число верующих, стоящих на коленях и истово бьющих поклоны. Добрая старушка-служительница объяснила: люди молятся у иконы великомученика Пантелеимона Целителя. Она в этом храме — с частицей мощей святого. В коронавирусную эпоху поток страждущих здоровья не иссякает.

Приходят как местные прихожане, так и приехавшие в парк-отель «Пересвет» отдыхающие, и спортсмены из лыжной школы имени олимпийского чемпиона Александра Легкова.

«Зайка» и «Чайка»

Любовь моя, Оля Зайцева! После твоего ухода из большого спорта каждый раз, матерясь у телевизора после нелепых промахов наших биатлонистов и очередных «рекордов» тихоходности, добрым словом вспоминаю тебя, легконогую и меткую «Зайку», твои звонкие победы на олимпиадах, чемпионатах и этапах Кубка мира. Вряд ли мы когда-нибудь свидимся лично, но твои медали я теперь увидел своими глазами.

От храма до расположенных на одной территории спортивного центра и парк-отеля — 100 метров. Вход свободный. Елки, горки — красота! Близость к Москве и рельеф местности со значительными перепадами высот послужили стимулом для открытия здесь круглогодичного курорта и отличных лыжных, биатлонных и лыжероллерных трасс. Также есть универсальный спортивный зал, футбольные поля и волейбольные площадки, теннисный корт и хоккейная площадка. Осенью 2015 года открывали в Пересвете Центр спортивной подготовки и лыжную школу сам блестящий российский лыжник Александр Легков на пару с Ольгой Зайцевой.

Их медали теперь хранятся в открытом здесь год назад, в марте 2020-го, Музее олимпийской славы. Всего за стеклом витрин золотом высшей пробы сияют награды 18 великих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, фигуристка Ирина Слуцкая, футболист Александр Мостовой и легкоатлет Юрий Борзаковский.

«Зайка» моя, теперь на долгую память у меня есть снимок с тобой. Ну ладно, фото рядом с твоим фото на фоне медалей. Для истинной болельщицкой любви и этого артефакта хватает. Как, наверное, должна зайтись в парк-отеле «Пересвет» восторгом и душа каждого знатока и любителя ретроавтомобилей. В чинном порядке выстроился здесь модельный ряд лучших образцов легковых машин советского автопрома. Из частных коллекций в экспозицию приехали ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-21 «Волга», М-20 «Победа», М-401 и М-407 «Москвич», ВАЗ-2101 «Жигули». Все — в идеальном состоянии. Осмотреть выставку можно бесплатно.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«А ваш песик в космос летал?»

— На заре космической эры практически все местные жители были причастны к созданию первого искусственного спутника Земли и космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет за пределы нашей планеты, — рассказывает Михаил Хвостов, которого я представлю читателям чуть ниже. — А многие и с Сергеем Павловичем Королевым за руку каждый день здоровались, он часто сюда приезжал и жил во время испытаний своих ракет подолгу. Специально для него построили этот дом — первое здание в приполигонном поселке.

В доме теперь Музей ракетно-космической техники Федерального казенного предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», а Михаил Владимирович — хранитель раритетов истории нашей ракетной отрасли, нашего первопроходчества в космосе. Все ракеты великих конструкторов — Королева, Янгеля, Челомея, Макеева — проходили здесь наземную отработку.

— Дело было абсолютно новое, и поначалу попытались тестировать ракетные двигатели в Мытищах, — рассказывает Хвостов. — Начали первое испытание: струя огня, вырвавшаяся из сопла, за секунды прожгла-продула в земле воронку глубиной 14 метров, куда ракета и рухнула. После катастрофы срочно стали искать холмистое место с речкой, чтобы газы при сгорании топлива уходили по руслу. Здесь, под Сергиевым Посадом, тогда Загорском, на берегу реки Куньи нашли идеальное.

Построили стенды. Ракетные выхлопы били в полого нисходящие к речному руслу металлические «поддоны», сложенные, как в детском конструкторе, из стальных «кубиков», которые скреплялись намертво зацепами. Но иногда и эти конструкции разлетались кусками по окрестностям на 200–300 метров — такая неимоверная силища поднимает ракеты в космос!

В музее на открытой экспозиции выставлен такой «кубик». Еще здесь спускаемый аппарат, на котором вернулся на Землю космонавт Юрий Маленченко, межконтинентальная боевая ракета подводного старта, космические аппараты, переходной отсек к советской орбитальной станции «Мир», к которому стыковались американские шаттлы, и много других артефактов.

— К счастью, сохранился рабочий стол Королева, остались написанные его рукой записки и распоряжения, — говорит Михаил Хвостов. — Это одни из самых ценных экспонатов музея. Музейный смотритель — не из «космонавтов».

Фото: Игорь Снегирев для газеты

Кадровый офицер Советской армии, он командовал дислоцированной на Западной Украине ракетной бригадой. После развала Союза полковник Хвостов украинскую присягу принимать отказался, а Российской армии оказался не нужным. Тысячи их тогда таких было, брошенных на произвол судьбы офицеров. Жить было негде, и Михаил Владимирович с женой поехали к теще, в тогда еще поселок Новостройка. С 1992 года Хвостов работал в НИИхиммаше. Выйдя на пенсию, стал заведовать музеем предприятия.

Бесплатную экскурсию он провел всего для двоих посетителей — нас с женой. Даже не экскурсия вышла, а дружеская беседа, в которой собеседник буквально засыпал интересными фактами. Например, спроси меня еще вчера, как звали собак, первыми полетевших в космос, не задумываясь ответил бы: Белка и Стрелка. Но первопроходцами были дворняги Дэзик и Цыган.

А перед тем, как 22 июля 1951 года стать первыми живыми существами в безжизненном космическом вакууме, два беспородных кобелька на полигоне НИИхиммаша развеяли гипотезу, мучившую многомудрых академиков.

— Существовало научное мнение, что при возникающих в полете за пределы атмосферы страшных перегрузках может полностью отключиться высшая нервная деятельность, — рассказал Михаил Хвостов. — Привезли ракету на наш полигон, установили на испытательный стенд, усадили в космический аппарат собак и сымитировали взлет. Оказалось, мозги работают. Дэзик погиб при следующем, неудачном запуске ракеты, а Цыгана забрал к себе домой председатель госкомиссии академик Благонравов. Говорят, гуляя с ним в Москве, Анатолий Аркадьевич любил подходить к собачникам и спрашивать: «А ваш песик в космос летал? А вот мой там побывал и вернулся»…

Отсмеявшись, спросил у Хвостова: наверное, от детских экскурсий отбоя в музее нет? По его словам, пересветовских ребят иногда педагоги приводят. Четыре раза за прошлый год. Школьники из столицы приезжали последний раз пять лет назад. У одной московской учительницы дача здесь по соседству, вот она свои классы на личном энтузиазме и привозила, чтобы своими глазами увидели космическую славу Отечества. А так аренда автобуса из Москвы — от 8 тысяч рублей плюс нужна куча разрешений от разных ведомств и полицейское сопровождение. Никто морочиться не хочет.

…Наша молодежь в курсе подробностей половой жизни тиктокеров и не знает фамилии космонавтов, летающих сейчас на орбите Земли. 12 апреля будем праздновать 60-летие первого полета человека — нашего Гагарина! — в космос. Ой, сколько же будет громких речей и высокопарных славословий у захлебывающихся патриотизмом различных высокопоставленных ораторов. А 13 апреля опять станет тихо. Чего морочиться-то?

Post scriptum

Оказывается, «крепкий» хозяйственник, веселый, циничный и хваткий русский мужик Виктор Черномырдин мог плакать. Выжать у него слезу могла только одна песня. Глаза Черномырдина неизменно влажнели, когда он слышал простые слова:

Пять детей было у его матери. Росли без отца. В голодные военные и послевоенные годы семья выжила тем, что мать вязала и продавала на базаре оренбургские платки.

А будущий глава Газпрома вместе с братьями и сестрами помогал ей вычесывать козий пух…

Слова «Оренбургского пухового платка» написал забытый ныне поэт Виктор Боков. Изба, в которой он родился, теперь стала домом-музеем. Малая родина поэта, деревня Язвицы, всего в 15 километрах от Пересвета.

Автор популярных в советские годы песен «На побывку едет молодой моряк», «Я назову тебя зоренькой», «На Мамаевом кургане тишина» прожил жизнь сложную. Призванный в 1942 году в армию, выпускник Литинститута написал другу-поэту Борису Пастернаку о том, как же хреново кормят солдат в учебке под Новосибирском. Все солдатские письма-треугольники, даже в тыловых военных округах, читали бдительные контрразведчики. По приговору военного трибунала курсант Боков был осужден по 58-й статье и вместо фронта отправлен на пять лет в лагеря ГУЛАГа. Затем — десятилетняя ссылка за 101-й километр от Москвы.

Но переломанная судьба не озлобила, не искалечила его душу. Потому и песни на слова Бокова — душевные. К сожалению, дом-музей поэта оказался на замке. Времена коронавирусные, может, поэтому. Или об экскурсии надо было договариваться заранее. Что ж, появился повод вернуться в Пересвет и его окрестности еще раз.

ИСТОРИЯ

Городом Пересвет стал в 2000 году. До этого здесь долго был «почтовый ящик» — суперсекретный НИИхиммаш. Полигон для ракетно-космической отрасли СССР начали строить в 1948 году. Главными сооружениями были испытательные станции для огневых испытаний двигателей ракет. Первые девятиэтажки в поселке при полигоне, названном Новостройка, появились в 1980-х. На испытательных стендах НИИхиммаша, который теперь переименован в Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», «учились летать» все отечественные образцы ракетно-космической техники: баллистические ракеты, зенитные, морские, ракеты подводных лодок и так далее.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент РФ:

— Нужно форсировать развитие внутреннего туризма, формировать маршруты, открывать новые направления, куда можно будет удобно добраться и интересно провести время

ЦИФРА

19 квадратных километров составляет площадь небольшого, но очень важного для страны города Пересвета.

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