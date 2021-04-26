Сергей Степин: Мой герой — обыкновенный мошенник

Фото: из личного архива Сергея Степина

В российском онлайн-кинотеатре вышел сериал «Афера». Одну из главных ролей в нем сыграл актер Сергей Степин. Это смешная история о том, как в одной деревне решили искусственно продлить режим самоизоляции. Сергею досталась роль деревенского головы.

— Сергей, чего нам ждать от сериала? Расскажите в двух словах. И какой он, ваш герой? Бандит какой-нибудь, простите?

— Я сам жду выхода сериала «Афера». Для меня этот новый формат 10-минутных эпизодов очень интересен. Посмотрим, как его оценят зрители. Для меня по ощущениям это полнометражное кино. Впрочем, если не делать между сериями перерывы, получится интересный комедийный сериал. Мой герой —обыкновенный мошенник. В нашу страну, в том числе в его сельское поселение, пришла пандемия. Мой герой пытается на этом нагреть руки, что называется. Ему противостоят очень простые, конкретные ребята — братья Поповы. Они, скажем так, идут по следу мошенничества, в котором замешан мой персонаж. На этом конфликте и завязана вся история.

— Интересно, а сами вы какое кино смотрите? Если смотрите.

— Дома с семьей смотрю советские фильмы, классику, комедии. Для работы лично для себя смотрю зарубежные сериалы. Сейчас, например, досматриваю «Острые козырьки».

— Читала вашу биографию: вы планомерно, шаг за шагом, покоряли сцену, Москву, публику. Сейчас (с высоты прошедшего времени) все точно так же сделали бы?

— Я не страдаю чувством упущенных возможностей. Все было правильно. Начинал я с осветителя в театре, потом поступал пять–шесть раз. Единственное, что я чуть-чуть подкорректировал бы — приехал бы раньше в Москву. Когда я приехал из Саратова, никому не известный, очень много времени ушло на то, чтобы заявить о себе. Но в целом я благодарен судьбе за то, какие трудности преодолел.

— Можно ли сказать, что вы из тех артистов, кто готов взяться за любую роль? Или есть фильтр некий?

— Безусловно, такой фильтр существует. Это определенное чувство: когда читаешь сценарий, становится не по себе, немного стыдно от того, какая выбрана тема, как о ней пишут, для чего об этом рассказывают. Такое чувство антихудожественности. Этот трудно переступить. Иногда приходилось отказываться от сценариев, которые даже дочитать было трудно. Думаю, такой фильтр набирается с опытом.

— Вам обидно, что многие зрители вас ассоциируют, мягко говоря, со странным охранником из сериала «ЧОП»?

— Нет, меня это нисколько не расстраивает. Наоборот, я очень доволен этой работой. Мне кажется, что сериал получился интересный и недооцененный. Когда меня узнают по «ЧОПу», я радуюсь: нашел отклик у своих зрителей. Мне это очень приятно.

— Какой вы вне сцены и съемочной площадки? Такой же веселый?

— Разный, смотря по обстоятельствам. Было бы странно смеяться, когда вокруг творятся серьезные дела, и наоборот. Артист должен меньше зависеть от внешних обстоятельств, что бы ни произошло вовне, он должен прийти в театр или на площадку и играть драму, комедию или что-то еще. Не важно, с какой ноги он встал и какое у него настроение.

— Есть у вас увлечение какое-нибудь, для которого вы находите свободное время?

— Да, у меня есть увлечение, но я не хотел бы о нем говорить подробно. Каким бы увлечение ни было у артиста, он всегда исследует человека.

— Самый крутой розыгрыш, на который вы попались или который устроили сами. Есть такой?

— У меня был прекрасный розыгрыш, который я не забуду никогда. Я познакомился с одной парой, у которой вот-вот должна была состояться свадьба. Мы втроем задумали: «Давайте чем-нибудь всех удивим». Договорились о том, что я буду играть друга из дальнего города. Прихожу на свадьбу, никто меня не знает. Я в белой рубашке с цветочками, поздравляю молодых, садимся за стол. В конце концов жених говорит: «Хочу предоставить слово моему другу детства Сергею, сейчас он скажет тост». Я выхожу на сцену и говорю поздравления, желаю всего хорошего, доброго, веселого. А потом добавляю: «Тут все свои, скрывать-то нечего. У Пети, у жениха, в родном городе подрастает замечательный сын, прекрасный парнишка, похожий на него. Когда я его встречаю, постоянно вспоминаю о нем». Невеста поднимается и говорит: «Это что такое?». Весь народ обалдел от того, что я начинаю рассказывать о внебрачном сыне жениха. На сцену стали выбегать другие его друзья, уже вот-вот затевалась драка. Но в конце концов все обошлось. Мы признались, что это был розыгрыш. Никто, конечно, не поверил, что я их разыграл, но это было очень смешно.

— Вы снимались в сериале «Москва. Центральный округ». А у нас газета тоже про «центр столицы». Что-то интересного узнали про центр, когда снимались?

— Не часто получается вырваться и погулять по старой Москве. Хотя, когда съемки бывают, — это отдушина. Тогда я могу отдохнуть душой, а заодно побывать в старых постройках и особняках Москвы. Мое любимое место — Дом-музей Гоголя недалеко от Арбата, со сквером и памятником. Хотел бы призвать всех бережнее относится и к памятникам, и к старой Москве. Ведь это и есть душа столицы.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Степин родился в Туле в 1965 году. Окончил Тульское училище культуры и получил диплом режиссера массовых мероприятий. Отслужив в армии, работал осветителем в местном ТЮЗе. После переехал в Саратов, где окончил филармонию и стал актером Саратовского театра юного зрителя. В 2001 году переехал в Москву, его сразу взяли на работу в Театр эстрады. Сотрудничал с Театром Олега Табакова, Театром имени владимира Маяковского и РАМТ. Карьера в кино началась в том же 2001-м сэпизодической роли в фильме «Овидий». Первой большой работой в кино была роль майора Мурашко в сериале «Кадетство».

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