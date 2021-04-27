Дорога длиною в жизнь

Российский писатель Александр Лапин / Фото: Из личного архива Александра Лапина

Какой бы длинной ни была дорога, рано или поздно она приводит путника к цели, от которой может отделять один, последний шаг. Для читателя вместе с героями Александра Лапина, прошедшего долгий путь, таким шагом станет «Книга живых» — трилогия, которой писатель завершает свою эпопею «Русский крест», сагу о поколении, вступившем в жизнь в 60-х годах ХХ века.

В «Книгу живых» вошли три очень разных произведения — повесть о любви «Роман и Дарья», политический детектив «Суперхан» и философская притча «Вирусы». Объединяет все три истории важная для автора тема поиска человеком своего места в мире: какой бы дорогой ценой ни была завоевана победа — над обстоятельствами или над самим собой — она не принадлежит тебе раз и навсегда. Мир меняется столь стремительно, что приходится снова и снова отвечать на вызовы, которые бросает жизнь.

Этим и интересны читателям герои Лапина, к поколению которых принадлежит и сам автор. Для многих из них Александр Дубравин и Амантай Турекулов, Владимир Озеров и Анатолий Казаков стали практически родными. Потому и продолжают они следить за их жизнью с неослабевающим интересом на протяжении столь долгого времени, что автору удалось создать яркие и психологически точные образы настоящих мужчин, умеющих принимать решения и отвечать за их последствия.

Фото: Из личного архива Александра Лапина

Повесть «Роман и Дарья» — переосмысленный в реалиях сегодняшнего дня сюжет о Ромео и Джульетте. Актуальности ему придает то обстоятельство, что влюбленные разделены не только сословными, но и идеологическими барьерами. Разрешением «исторического» конфликта займется отец Анатолий, которому хватит мудрости и терпения примирить семейства, за каждым из которых своя правда, оплаченная кровью предыдущих поколений.

В романе «Суперхан» автор обратился к жанру политического детектива. Но целью писателя было не столько увлечь публику туго закрученной интригой, а возможность на примере России и Казахстана проанализировать, какое общество построили бывшие советские республики. Амантай Турекулов, достигший вершины властного олимпа, нашел в себе мужество разоблачить неприглядные тайны его обитателей, а Александр Дубравин, верный памяти погибшего друга, сделал эти разоблачения достоянием гласности.

В «Вирусах» наличествуют элементы триллера, романтической истории, авантюрного романа, но более всего — философской притчи. Автор буквально по горячим следам предпринял попытку осмыслить опыт, полученный нами в противостоянии пандемии коронавируса. Владимир Озеров, много лет живущий в непроходимой тайге, уверен, что его единение с природой неразрывно и ненарушимо, но эта идиллия в мгновение ока оборачивается катастрофой, последствия которой не так-то легко преодолеть.

«Книга живых» не просто расставляет логические точки в судьбах главных героев поколенческой саги Александра Лапина. Ее можно рассматривать как закономерное продолжение главной линии в творчестве писателя. Познание мира и самого себя — единый процесс, остановить который может только уход человека из этого мира. Но пока он жив, жизнь будет преподносить ему все новые уроки, и именно за это стоит быть ей благодарным.

СПРАВКА

Александр Лапин — российский писатель, публицист, издатель, общественный деятель. В литературу пришел в конце 1970-х годов. Широкую известность писателю принесли эпопея «Русский крест», романы «Крымский мост» и «Святые грешники». Лауреат премии Правительства РФ, Большой литературной премии России, национальной премии «Лучшие книги и издательства». Член Союза писателей России.

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