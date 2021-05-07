«Люди назовут меня дураком»: актер Данила Козловский о своей открытости и недостатках

Данила Козловский / Фото: Youtube / А поговорить?

Актер и режиссер Данила Козловский 3 мая отметил свое 36-летие. А в прошлом месяце в прокат вышел его фильм «Чернобыль» — история большой любви и человеческой драмы, разворачивающейся на фоне катастрофы, случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году. О своей новой работе, диктаторских замашках и излишней эмоциональности он рассказал «Вечерке».

— Данила, почему вам так важно было рассказать эту историю?

— Тема «Чернобыля» появилась в моей жизни совершенно случайно, изначально в мои планы не входило снимать картину на эту тему. Я был в Ирландии на съемках, когда Александр Роднянский прислал мне письмо, где был некий текст, и там была сцена, после которой я почувствовал, как могу рассказать эту историю. А дальше мы обсудили условия, сговорились делать картину вместе и пошли работать. По мере подготовки сценарий все больше и больше меня затягивал и становился личным.

— У вас все вещи в фильме — времен СССР?

—Такой была наша установка с художниками по костюмам и реквизиту и в первую очередь с художником-постановщиком. Это была наша сверхзадача и цель: все должно быть максимально аутентично. Рубашка моего героя — моя ровесница, обувь точно старше меня, джинсы на год старше. Я ездил на машине выпуска 1984 года. То же самое с костюмами главных героев и всем реквизитом. Все декорации, что мы строили — двери, ручки и прочие детали, — старались находить на барахолках.

— Что-то на память себе забрали? Вы коллекционируете какие-то особо памятные, знаковые вещи с историей?

— Сначала все забрал на память, что смогло уместиться, но потом, по мере того как ностальгическая пыль начала слетать, стал постепенно раздавать. Но какие-то вещи у меня до сих пор стоят, например, несколько стел, которые мы использовали в оформлении улиц. Сохранилась рамка радиационного контроля, которая раньше стояла на входе в Чернобыльскую АЭС. В целом у меня нет привычки коллекционировать вещи, но если я вижу что-то интересное, оказываясь на барахолке за границей или на съемках фильма, что меня эмоционально цепляет, я стараюсь себе эту вещь оставлять — покупать или выклянчивать.

— Что стало самым сложным в этой работе — подводные съемки, съемки на действующей атомной станции?

— Подводные съемки действительно были крайне сложными. Непросто это было еще и потому, что режиссер-постановщик (он же артист — исполнитель главной роли) все время находился под водой. И, наверное, самым сложным было контролировать процесс. Я вылетал со дна, вдыхал воздух, мне подносили монитор, я быстро смотрел дубль, быстро в воде же поправлял, надевал загубник и опускался вниз. Под водой очень непросто объяснить задачу оператору, когда ты понимал, что он что-то делает не так. Нужно было выйти на сушу и через переводчика венгерскому оператору подводных сцен объяснить, что пошло не так. Иногда для экономии времени и сил я ему под водой жестами объяснял, что и как нужно делать. Физически это было самым непростым, но осознал я это уже спустя время.

— Работа режиссера — это всегда нервы, стресс и непредсказуемые ситуации на площадке. Признайтесь, кричите на съемочной площадке, диктаторские замашки случаются?

— Кричать кричу, но диктаторских замашек у меня точно нет. Я всегда с большим уважением, любовью и благодарностью отношусь к своей съемочной группе. Это люди, которые тебе безоговорочно поверили и пошли за тобой в достижении целей и решении задач, которые на самом деле понимаешь и знаешь только ты. Это невероятное доверие людей к тебе для меня бесконечно дорого.

— Увольнять сотрудников приходилось?

— Нет, я стараюсь не доводить до этого момента, принципиально не увольняю людей. Чаще всего человеку достаточно указать на его ошибку. Так, чтобы я своей волей распорядился кого-то уволить — такого никогда не было, я буду до последнего работать с человеком.

Фото: Из личного архива Данилы Козловского

— Продюсер Александр Роднянский сказал про вас: «Он не боится быть эмоциональным, не боится играть в открытую». Ваша открытость и эмоциональность идет вам в плюс или мешает?

— Как мешает, так и помогает. Искренность и наивность — это же прекрасные чувства? Но половина людей со мной согласится, а половина скажет: «Ну ты и дурак!» Где-то это помогает, а где-то является абсолютным недостатком и вредит. Как тебе, так и другим. Но как я понимаю, из уст Александра Ефимовича это, скорее, положительная характеристика в мой адрес, а за любую положительную характеристику я, естественно, по-человечески благодарен (улыбается).

— А что может вызвать у вас сильные эмоции, даже слезы?

— В последнее время часто такое бывает, что я эмоционально реагирую, вплоть до слез. Бывает, даже какая-то мелочь может вызвать раздражение, и я могу сорваться, к сожалению. Это мой большой недостаток, с которым я пытаюсь бороться, но, как показывает опыт, не столь успешно. А если говорить про сильные эмоции со знаком плюс, которые могут меня тронуть до слез, то вот,вчера смотрел фильм «Мавританец». Там было несколько просто ошеломительных эмоций у актера, потрясающий главный герой, которого сыграл французский артист Тахир Рахим. Это было настолько пронзительно, что я несколько раз заплакал. Меня просто в этом смысле тронуть. Сейчас читаю книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», где есть ряд сильнейших эпизодов, которые у меня моментально вызывают эмоции. И такое довольно часто со мной происходит, я не из тех зрителей, кто до последнего будет сдерживать себя.

ДОСЬЕ

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве. Окончил режиссерский и актерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Лауреат премий «Золотой орел» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска». Заслуженный артист Российской Федерации 2018 год.

Кронштадтский гардемарин

Данила вырос в многодетной семье со старшим братом Егором и младшим — Иваном. Всех троих мама отдала учиться в Кронштадтский морской кадетский корпус, но братья Данилы очень быстро были отчислены за плохое поведение, а сам будущий актер проучился там шесть лет, до самого окончания в 2002 году.

Играет на саксе

Актер очень любит музыку, поет и играет на таких музыкальных инструментах, как саксофон и альт. В 2014 году он выпустил музыкальное представление «Большая мечта обыкновенного человека», а сейчас готовит новую музыкальную программу, которую планирует выпустить к концу года.

Роль для мамы

Мама Данилы Надежда Звенигородская (на фото) окончила Щукинское театральное училище, но после замужества оставила карьеру и посвятила себя воспитанию детей. Будучи продюсером и исполнителем главной роли в картине «Статус: Свободен», Данила пригласил ее на роль мамы главного героя.

Маленькая Ода

2 марта 2020 года Данила Козловский впервые стал отцом. Актриса и режиссер Ольга Зуева родила ему дочь, которую назвали Ода Валентина.

«Простые истины» отрочества

Данила Козловский дебютировал в кино в 13 лет в молодежном сериале «Простые истины» хулигана-шестиклассника Дениса Селиверстова.

Почти «Игра престолов»

Данила один из немногих российских актеров, кто успешно снимался и работал в Голливуде. Дебют случился в 2014 году в фильме «Академия вампиров». Кроме того, он сыграл в двух сериалах НВО — «Викинги» и «МакМафия».

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