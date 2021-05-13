Снеговик хотел стать главным, но закончилось все плохо

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К книге, к чтению детей нужно приобщать с младенчества, советуют психологи. И один из самых подходящих для этого форматов — книжка с картинками.

А еще лучше — когда автор текста одновременно и иллюстратор: полная гармония формы и содержания. Именно так устроены книги художника и писателя Леонида Тишкова. Сказку «Снеговик на Луне» скорее хочется открыть — очень уж обложка симпатичная. Однако история несколько разочаровывает. Вкратце ее суть: люди наделали множество снеговиков, а одного закончить не успели, и он получился меньше своих товарищей. Те принялись обижать физически неполноценного собрата и гнать его из своих рядов.

Тогда за несчастного вступились высшие силы: с неба спустилась Луна и предложила ему помощь. Вместо того чтобы пожелать мира во всем мире или чего-то в этом роде, злосчастный герой просит Луну сделать его «большим и главным». За этот неправильный ответ Луна карает его смертной казнью. А писатель призывает читателя слишком уж за Снеговика не переживать, поскольку его бессердечные сородичи тоже понесли наказание — растаяли по весне. Так что не стоит беспокоиться: маленькая драма никчемных существ. Было, да прошло, быльем поросло. На этом нехитрое повествование завершается, оставляя читателю ощущение некоторой недосказанности.

Дело даже не в том, что притча кончается печально. Психологи утверждают: грустные сказки необходимы в детском читательском обиходе. Изучая «Колобка», ребенок учится не совершать дурных поступков, ценить любовь близких. Старшие дошкольники, рыдая над «Оловянным солдатиком», учатся быть внимательными к людям, проявлять милосердие, сочувствовать.

Сказка про Снеговика ни для одной из этих целей не годится. Совсем маленький читатель не поймет, почему хотеть быть «главным» плохо, ведь у мамы с папой он пока самый главный, а для пяти-шестилетнего это какая-то безнадега и «выученная беспомощность».

Ребенок открывает книжку, чтобы получить яркие впечатления, окунуться в какую-то новую эмоциональную атмосферу. А его родители, отметим в скобках, надеются, что отечественная сказка хотя бы ненадолго потеснит в детском сознании модную свинку Пеппу, Леди Баг и Щенячий патруль. Однако какая атмосфера встречает нас в сказке про морально нестойких снеговиков? Не очень здоровая. Литературный предшественник «Снеговика на Луне», Колобок, хотя бы родился в любящей семье, рос уверенным в себе парнем. А Снеговик изначально несчастлив и одинок. Ему не на кого опереться, кроме самого себя. Это слишком философский, взрослый вывод, не для маленьких умов.

Огромный плюс книги (и он сильно перевешивает минусы) в том, что картинки в ней гораздо интереснее текста. Иллюстрации действительно созданы с большим вкусом и изяществом: их хочется долго разглядывать и обсуждать.

А сказку к ним можно «подмонтировать» какую угодно, опираясь на собственное воображение и возможности поисковых сайтов. Сочинить что-то более детское — великодушное, или поучительное, или энергичное.

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