Живое издание для больших и маленьких

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Жизнь клеток, из которых состоит все на нашей планете, — для ребенка как неисследованный космос. Понятным языком о сложных вещах рассказали авторы книги «Живой дом».

Первое определение, которое можно дать этой книге, — яркая. Каждый рисунок можно разглядывать подолгу, работы художницы Ольги Золотухиной куда интереснее иллюстраций из учебников биологии. Правда, листая, сразу и не поймешь, о чем это — борьба бактерий, полиция, грузчики, мусорщики, роботы-ремонтники, бегающие по бусам ДНК… И только начав с первой страницы второй раз, видишь четкую структуру этой книги, внятный посыл: клетка — самое сложное устройство в мире, а сама Земля, в частности каждый из нас, — живой дом, где происходит масса увлекательных процессов.

Причем авторы — биолог Егор Егоров и биофизик Юрий Нечипоренко — пришли к этим метафорам не как литераторы, а используя свой профессиональный опыт, багаж научных знаний. И если заставить себя отвлечься от картинок — часто смешных, эпатажных, позволяющих ребенку удержать интерес, а взрослому — задуматься о своем, скажем, о социальном устройстве общества, станет очевидно: книга серьезная. Именно так, пожалуй, должна выглядеть современная познавательная литература для детей.

В то же время, стоит отметить, что для младшего школьника, пытающегося разобраться в устройстве всего живого, этот материал, пожалуй, промежуточный. Взрослым нужно будет точно поймать момент, когда пора отделить реальность от сказки, научные термины — от клеточных микророботов, «полиции», проверяющей механизмы клетки, «вермишели» ДНК и прочих креативных формули ровок...

И предложить подросшему ребенку более серьезную литературу. Тогда семена интереса, посаженные этой книгой, непременно взойдут. Так это и работает — главное, дом действительно получился живой.

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