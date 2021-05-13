Образ святого старца как феномен российской истории

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Книга «Преподобный Серафим Саровский в историко-культурном и художественном наследии России», выпущенная издательством «Лето» и рекомендованная издательским советом Русской православной церкви, откроет некоторые неизвестные ранее страницы истории почитания святого.

Затруднительно сразу определить жанр этой книги: биографическое исследование, энциклопедия или сборник статей по теме? Удивительно, как глубока и разнообразна может быть тема жизни и прославления Серафима Саровского, о котором, казалось бы, уже столько всего написано: книг, статей, а еще сняты фильмы и прочее, и прочее.

В книге о святом Серафиме Саровском каждый может найти то, что его особенно интересует. Прежде всего — это уникальные изображения святого разного времени, находящиеся ныне в музейных, церковных, библиотечных и частных собраниях. Все они собраны воедино и впервые расположены по хронологии, то есть именно в том порядке, как они создавались по времени — от прижизненных портретов до современных икон. Одухотворенные лики преподобного могут многое сказать современному человеку, жаждущему общения с людьми святой жизни.

Художественные произведения с изображением святого Серафима, рукописи, книги, документы с вновь выявленными автографами преподобного впервые сопровождаются подробными каталожными описаниями, имеющими научный интерес, что может быть интересно читателям, увлеченным историей.

А публикуемые образы святого Серафима Саровского помогут современным иконописцам в создании новых икон святого старца. Небезынтересным для них будет и опыт иконописцев русского зарубежья второй половины XX века, чьи выдающиеся образы вошли в книгу.

Вообще, в части, касающейся иллюстраций, обзора иконографии, издание выглядит исчерпывающе. Каталожные описания произведений составлены сотрудниками многих музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Сарова, Сергиева Посада, Ростова Великого, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды и других городов.

Собранный разнообразный материал в книге о Серафиме Саровском, по сути, энциклопедический. Наверняка он будет полезен для духовного просвещения в общеобразовательных или воскресных школах, а также в курсе истории и культуры России конца XIX — начала XX веков. Книга не сосредоточена исключительно только на фигуре святого. Для широты обзора авторский коллектив включил в книгу информацию о самой Саровой пустыни и ее окрестностях. В истории монастыря, как в зеркале, отразились все непростые изгибы судеб России XX века. Происходящее с самим монастырем и соседним городом Арзамасом — это контекст жития Серафима Саровского, в зеркале его духовного наследия, пророчеств.

Приведены фотоснимки начала прошлого века, когда обитель переживала расцвет популярности среди народа и в связи с визитами представителей династии Романовых. Приведены фото, относящиеся и к периоду возрождения монашеской жизни в обители.

Добрых слов заслуживает и обстоятельнейшая библиография и комментарии, которые привычно видеть в научных изданиях.

Издание подготовлено специалистами в различных областях науки — историками, филологами, искусствоведами, которых интересуют и изучение жизнеописаний святого старца, и поиски новых фактов его биографии, история почитания, атрибуции его изображений.

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