Под сенью городских усадеб

Усадьба Воронцово / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В путеводителе «Ушедшая Москва. Усадьбы и люди» представлен исторический материал о более чем ста бывших частных усадьбах, находящихся сейчас на территории Москвы.

В книге Веры Глушковой вы найдете информацию обо всех известных усадьбах столицы: Кузьминки, Воронцово, Остафьево, Покровское-Стрешнево, Михалково，Кусково… Нет необходимости объяснять, что история усадеб в известной степени отражает всю историю России.

Это не первая книга Веры Глушковой, доктора географических наук, профессора, советника главного архитектора города Москвы, посвященная родной истории. Ранее уже выходили из печати ее работы о монастырях Москвы, о Дмитрове и Псковщине, Ростове Великом и связи нашего города с царствовавшей династией Романовых. Так что можно уверенно сказать, что данный путеводитель продолжает изыскания автора, вместе с которым мы отправляемся в интереснейшее путешествие.

Конечно же, одна книга не может вместить всю информацию об упомянутых зданиях и людях. Это только начало знакомства с ними, которое каждый читатель может продолжить самостоятельно, изучив более глубокие работы специалистов, специализирующихся на конкретных дворянских и купеческих фамилиях, посвятивших жизнь спасению и изучению усадеб.

Вместе с тем нельзя не отметить несколько субъективное представление автора о тех людях, которых она описывает. Настоящий историк должен оставаться беспристрастен и сдерживать эмоции. У Глушковой же много назидательных фраз и бесконечных выводов о неправедном образе жизни исторических персонажей. Встречаются и исторические неточности, что особенно обидно для такого издания. Так, владелицей усадьбы Красное названа Дарья Салтыкова, что не соответствует действительности, усадьбой владела другая ветвь рода, а ее усадьба находилась на месте сегодняшнего поселка Мосрентген.

Большой минус издания — его недолговечность, поскольку книга издана в мягкой обложке с клееными страницами. А значит, даже при бережном хранении довольно быстро развалится. Путешествовать с такой книгой довольно сложно. Есть и вопрос по усадьбе Алтуфьево, фото которой представлено на обложке. О самой усадьбе в книге нет ни слова. Но это больше вопрос к редактору и издательству. Тем не менее, несмотря на упомянутые недостатки, книга поможет всем начинающим краеведам ближе узнать те места города, в которых они живут, понять происхождение названий и расположение современных парков, погрузиться в мир имен и былых страстей.

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