Писатели-фантасты учат мечтать

Фото: Из личного архива Ольги Камкиной

В библиотеке № 240 стартует новый сезон научно-просветительского проекта TechnoScience. Он рассчитан на читателей, которым интересны разные технологии. Подробнее о проекте, а также почему не стоит игнорировать произведения писателей-фантастов, рассказала заведующая библиотекой Ольга Камкина.

Случайности не случайны. Как говорит Ольга Камкина, проект TechnoScience родился в 2018 году из окружающей среды: библиотека № 240 находится в одном из самых наукоемких округов Москвы — Северо-Западном. Так, именно здесь работает знаменитый Курчатовский институт, в 1980-х годах на Тушинском машиностроительном заводе сделали космический корабль «Буран», и уже в наше время в Центре имени Гамалеи разработали первую в мире вакцину от коронавируса.

— На самом деле наш проект не столько научно-технический, сколько мировоззренческий, — уточнила Ольга Камкина. — Будущее наступает стремительно. Новые технологии так быстро развиваются и врываются в нашу жизнь, что не все к этому оказываются готовы. И мы как библиотека, чтобы у людей не было футурошока, занимаемся просвещением. В частности, приглашаем экспертов, которые могут объяснить процессы, происходящие вокруг нас.

Курирует проект кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем информатики Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Черный. Он помог запустить лекторий, посвященный виртуальной и дополненной реальности и другим цифровым технологиям.

В новом сезоне также будут встречи с учеными, исследователями, изобретателями и, конечно же, писателями-фантастами. Библиотека № 240 приглашает всех желающих на медленные чтения с TechnoScience: вместе с экспертами слушатели обсудят книги о современных технологиях и будущем. Ближайшая встреча, которую проведет историк Николай Смирнов, запланирована на 26 мая. Читателям предстоит погрузиться в фантастический мир, созданный Дмитрием Громовым и Олегом Ладыженским под творческим псевдонимом Генри Лайон Олди.

— Произведения фантастов помогают понять настоящее и немного заглянуть в будущее, — подчеркнула Камкина. — То, что еще 50–60 лет назад казалось нереальным, сегодня — повседневность.

В библиотеке даже есть специализированные фонды: «100 книг TechnoScience», где собрана литература о достижениях в области науки и техники, и «Читаем будущее» с подборкой книг, в которых предсказано появление тех или иных изобретений.

Участники творческих лабораторий проекта не только читают, но и сами пишут эссе на фантастические темы. За вдохновением в библиотеке предлагают всем сходить на природу.

— У нас совсем рядом Серебряный Бор, — пригласила на экскурсию Ольга Камкина и по-философски добавила: — Нельзя прожить жизнь в интернете, во всем нужно стремиться к гармонии и балансу.

КСТАТИ

Джонатан Свифт еще в 1726 году в «Путешествии Гулливера» описал геометрическое моделирование — аналог 3D-технологий. Жюль Верн в 1865 году «запустил» ракету в произведении «С Земли на Луну». В 1936 году Александр Беляев в романе «Звезда КЭЦ» описал орбитальную станцию. Веком ранее Владимир Одоевский в произведении «4338-й год» предсказал появление интернета. И даже детский писатель Николай Носов в книге «Незнайка в Солнечном городе» предрек аудиогиды, навигаторы и видеосвязь.

Читайте также: День славянской письменности и культуры отметят в РГДБ