День славянской письменности и культуры отметят в РГДБ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российская государственная детская библиотека приглашает взрослых и детей на литературно-творческую программу «Слов русских золотая россыпь», приуроченную ко Дню славянской письменности и культуры. Кроме того, в этом году Россия отмечает 220-летний юбилей со дня рождения русского писателя и лексикографа Владимира Ивановича Даля.

Праздничные мероприятия стартуют уже 20 мая программой «Живая грамота», посвященной Владимиру Далю и его бессмертному словарю.

В воскресенье, 23 мая, состоится мастер-класс «Древнерусский храм». А на следующий день, 24 мая, юных москвичей приглашают посмотреть диафильмы по мотивам славянских сказок.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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