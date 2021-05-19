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Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры пройдут на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры пройдут на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 22 по 24 мая в центре «Слово» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдут мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Москвичи и гости столицы смогут освоить азы церковнославянского языка, послушать лекцию о докириллической письменности и поучаствовать в экскурсиях. Первое занятие курса по церковнославянскому языку «Ошуюю и одесную» начнется 22 мая в 15:00, а 23 мая пройдет лекция «Что было до кириллицы?».

Все мероприятия бесплатные. Более того, 24 мая вход в центр «Слово» будет свободный. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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