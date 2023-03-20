Отравление долларом: почему США выпустили так много необеспеченных денег

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Мир замер в тревожном ожидании глобального финансового кризиса, которому злые аналитики предрекают масштабы экономической катастрофы 2008 года. В Америке один за другим ложатся крупные банки, а президент Байден обращается к нации с успокоительными речами, которые напоминают сеансы психотерапии, только не содержат убедительной дорожной карты выхода из кризиса. Разбираемся в происходящем.

Причин у кризиса много, не меньше и рецептов увернуться от него. Только можно ли доверять экономистам, которые своими рекомендациями каждые полтора десятилетия обрушивают мировую экономику? Если бы у архитекторов с такой регулярностью падали дома, они не то что бы сидели без заказов, а занимались бы физическим трудом в местах не столь отдаленных. Финансисты ловко устроились, подобная судьба им не грозит.

Какого экономиста ни спроси, каждый заткнет за пояс Адама Смита и Джона Кейнса. Но мне кажется, точнее всех сказал о финансовых проблемах XXI столетия великий врач древности Парацельс: «Все есть лекарство и все есть яд. И то и другое определяет доза». Парацельс имел в виду аптечные склянки, но сегодня высказывание актуально по отношению к доллару.

Как сказал другой великий человек — Михаил Жванецкий, — лучше маленький доллар, чем большое спасибо. Конечно, американские финансисты не читали Жванецкого и вряд ли слышали о Парацельсе, но в тяжелый период пандемии COVID, когда опрокинулись многие отрасли, они не нашли иного способа поддержать бизнес и население, чем включить печатный станок и разбрасывать деньги едва ли не с вертолета. Об отдаленных последствиях не думали, но на короткой дистанции Америке удалось сохранить ровное дыхание.

Сегодня большинство экспертов называют бесконтрольный рост денежной массы, которая не обеспечена производством, основной причиной финансового кризиса. Триллионы долларов, залитых в экономику с 2020 года, бизнесмены и простые граждане спешили вложить куда попало. Ситуация напоминает фильм скандального режиссера Марко Феррери «Большая жратва» с Марчелло Мастроянни. Только вместо изысканной еды — доллары, доллары...

Рухнули два крупных банка — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Первый — столп венчурной экосистемы Кремниевой долины и всей американской экономики, который поддерживал рисковые стартапы и высокотехнологичный бизнес. Формально это 16-й банк США, но его стратегическое значение много выше. Второй банк работал с малым и средним бизнесом на Восточном побережье, а эта отрасль обеспечивает динамизм американской экономической модели. Ликвидирован также банк Silvergate, который специализировался на инвестициях в стартапы и работал в области криптовалюты. Для банковской системы нет ничего опаснее паники среди вкладчиков. Смертный приговор для банка — бегство клиентов, которые спешат спасти свои кровные депозиты.

В случае с лопнувшими банками ситуацию усугубило то, что основная масса клиентов — молодые бизнесмены, пользователи социальных сетей. Тревожные новости в их среде распространяются мгновенно, собирать совет директоров не требуется. Возникает мгновенный эффект домино, когда крушение не самого крупного банка может разрушить равновесие всей банковской системы. Этот эффект повторяется в истории многократно, в том числе в 2008 году. Призрак домино завис над западной банковской системой по обе стороны Атлантики.

Любитель игры в гольф президент Байден накануне экстренной пресс-конференции из наставлений советников усвоил, кажется, единственный урок — запускать домино в национальную банковскую систему ни в коем случае нельзя. И потому Байден на голубом глазу обещал, что вкладчики обязательно получат свои сбережения. Но в США под страхование попадают лишь вклады величиной менее 250 тысяч долларов. А в Silicon Valley Bank это лишь 4 процента вкладов.

Насколько отвечает президент Байден за свои громкие обещания? Кстати, экс-президент Трамп предрекает Америке катастрофу, сравнимую с Великой депрессией 1930-х годов. Байден вешает всех собак на ненавистного Трампа. Можно предсказать, что в президентской гонке тема финансового кризиса станет одним из козырных аргументов, дабы претенденты поливали друг друга ушатами грязи. О реальном сценарии цепной реакции, о которой не хочет слышать Байден, говорят проблемы сразу четырех крупнейших американских банков: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Всего за день они лишились 60 млрд долларов рыночной стоимости. Инвесторы начали распродавать акции, чем спровоцировали дальнейшее снижение портфеля ценных бумаг. Каждый день ситуация становится тревожнее, а обещания властей принять решительные меры ожидаемого эффекта не дают. Обвалились котировки десятков американских банков. С каждым днем инвесторы уверяются в том, что власти не станут бросать банкам спасательный круг. Риск — благородное дело, а благородство не предполагает жалости.

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Какие, к слову, меры могут предложить власти США? Наиболее радикальный способ — залить кризис новыми долларами, включить печатный станок, чтобы вернуть вкладчикам их капиталы. Трудно не согласиться с умными людьми, которые говорят, что в глобальном мире не передовые технологии и не ядерное оружие, а доллар стал главным оружием, который обеспечивает Америке статус супердержавы, пытающейся диктовать всему миру свои устои.

Гегемония доллара — это трагедия для мира. Все чаще Америка напоминает стадо гигантских динозавров, которые шествуют по лесам мезозоя, пожирая всю растительность и оставляя за спиной мертвые просеки. По-американски это называется экономическая помощь, становление рыночной экономики и приобщение к либеральным ценностям. У диплодоков и микроцератусов в черепной коробке не умещалась мысль о том, что они разрушают устойчивость биоценоза. Так и адепты американских ценностей не могут вообразить, что их навязанное вмешательство расшатывает традиционные устои и ценности других народов и государств.

Все больше стран на всех континентах отказываются от доллара, который становится токсичной валютой, разрушающей национальный суверенитет. А как красиво все задумывалось! Американцы были не первыми, кто понял, что нигде нельзя заработать столько денег, сколько в банке. «Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка!» — восклицал немецкий драматург Бертольд Брехт. Но американцы сумели создать гениальную финансовую систему, в которую погрузили весь мир. О таких оборотах даже мечтать не могли генуэзские ростовщики и венецианские купцы.

Из всех хитроумных сетей самой выгодной оказалась так называемая Бреттон-Вудская система, которая была создана в 1944 году и держалась до 16 марта 1976 года. Но в выигрыше оказался только один вкладчик — США, а все остальные — на бобах. В ту эпоху, получив ускорение заказами Второй мировой, произошел резкий рост производительности труда. Как результат — огромные излишки товаров. В ведущих странах объем внешней торговли превысил внутренний рынок. Как увязать валюты? Банкиры из 44 стран, собравшись на курорте Бреттон-Вудс в штате Нью-Гемпшир, договорились, что эквивалентом будет тройская унция (30 граммов) золота по жестко привязанной цене 35 долларов. Прочие валюты фиксируют курсы к доллару. Святая простота!

В Бреттон-Вудсе присутствовал представитель СССР. Но Сталин оказался единственным мировым лидером, который не подписался под системой. США предлагали СССР за согласие безумные деньги — 6 миллиардов при поставках по ленд-лизу на 11 миллиардов. Но Сталин и Арсений Зверев, который был министром финансов СССР рекордные 22 года, считали, что согласие будет означать финансовую кабалу от США, которую ощутили все прочие страны.

США быстро сосредоточили у себя 80 процентов мировых запасов золота и получили широкие возможности по контролю над мировой экономикой. В США были учреждены финансовые институты, которые диктуют политику: Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Генеральное соглашение по тарифам и торговле, теперь Всемирная торговая организация. Страны, которые отпочковались от СССР, сегодня смотрят на МВФ как кролик на удава.

Грозит ли российскому рублю финансовый кризис? В очередной раз Россия может поблагодарить санкции, которыми Запад окружил нашу страну. Российская финансовая система теперь не сильно зависит от потрясений, которые стали губительными для западных банков. Из-за частокола санкций не обрушился ни один российский банк, хотя ликования были бы легкомыслием. Единственный риск для России — мировой кризис, если обвал финансовой системы камнепадом пройдется по всем странам. Санкции для России оказались целебной прививкой. А доллар? Что ж, пусть идет лесом и не портит чужую жизнь.