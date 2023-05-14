Индийская карта: зачем России нужен «разворот на Восток» и чем он может быть полезен

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По итогам прошлого года, товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку в 35 миллиардов долларов. «Мы досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами наших стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в 30 миллиардов долларов США к 2025 году», — отметил российский вице-премьер Денис Мантуров. Зачем России сотрудничать с Индией? Какие у нас сферы взаимодействия, помимо торговли? Чем мы можем помочь друг другу? Подробнее в материале «Вечерней Москвы».

Рост объемов торговли России и Индии — не такой уж и успех, считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев.

— Объемы выросли главным образом за счет того, что мы с диким дисконтом гоним в Индию нашу танкерную нефть и уголь, — считает эксперт. — Нефть мы из-за санкций и потолка цен продаем так дешево, что обогнали по поставкам Саудовскую Аравию и Ирак, откуда очевидно поставлять сырье в Индию намного дешевле. В итоге индийские нефтеперерабатывающие заводы загружены по полной, производя бензин и дизель. Потом они продают его по всему миру, хорошо на дешевой русской нефти зарабатывая.

Еще более интересная ситуация с углем.

— Вообще-то, его в Индии добывают еще с 1774 года. Но российский уголь сегодня обходится дешевле, чем местный. Вот его и завозят в основном для металлургических предприятий, — говорит Кудрявцев. — Индусы, по сути, зарабатывают на санкциях, принятых в отношении России. Как, кстати, и китайцы. И тем и другим мы продаем ресурсы по принципу «лучше заработать хоть сколько-то, чем ничего».

При этом, как отмечает экономист, индийская сторона не дает российской скидок при продаже своей продукции: лекарств, средств гигиены, текстиля, чая, кофе и всего остального. Тем не менее сотрудничать с Нью-Дели нам выгодно.

Сильный игрок

— Индия — очень важная страна и для нас, и для коллективного Запада. Поэтому каждый пытается перетащить ее на свою сторону, — говорит политолог Григорий Савельев. — Запад, например, пытается использовать Индию как врага Китая — учитывая, что у этих стран давние соседские противоречия и неурегулированные территориальные споры. Плюс Индия — одна из самых населенных стран мира с огромным рынком сбыта западных товаров.

По мнению Кудрявцева, те же США сильно рассчитывают на Индию как на свою новую глобальную фабрику — взамен китайской.

— Американцы понимают, что чем больше они будут производить товаров в Китае, чем активнее будут в мире покупать китайскую продукцию, тем сильнее будет становиться эта страна, а значит, тем больше проблем возникнет в итоге у Штатов. Но ведь где-то держать заводы надо! Опять-таки рабочая сила на этих предприятиях должна быть максимально дешевой, чтобы себестоимость продукции была ниже, конкурентоспособность американских товаров, соответственно, выше. Рабочая сила в Китае все дороже, потому что число бывших крестьян, готовых работать, условно, за чашку риса в день, резко снизилось. А вот в куда более бедной Индии таких еще очень много! Так что американцы на эту страну очень рассчитывают и стараются без крайней нужды отношения не портить, — поясняет эксперт.

Кроме того, по словам экономиста, надо учитывать, что крупный индийский бизнес уже давно и тесно интегрирован с западным, прежде всего, европейским.

— Дошло до того, что миллиардер-индус Риши Сунак уже стал британским премьером. А во многих странах Запада индийские диаспоры столь значительны, что способны повлиять на результаты выборов, если власти этих стран вдруг начнут с Индией ссориться, — добавляет Кудрявцев.

Эксперты сходятся во мнении: Индия сейчас не та страна, которую можно поставить на колени. Но от Запада она все равно зависима.

— Прежде всего, в сферах технологий и инвестиций, — поясняет финансовый аналитик Артем Извольский. — Без западных ноу-хау, капитала и рынков сбыта Индия развиваться не сможет. Поэтому ссориться с США и Евросоюзом ей нельзя ни в коем случае.

Нам выгодно дружить

При этом, по мнению Григория Савельева, Нью-Дели стратегически важно дружить и с Москвой.

— Россия обеспечивает 70–80 процентов потребностей этой страны в оружии, — говорит политолог. — А оружие Индии ох как нужно: ведь с ней граничат два врага — Пакистан и Китай, и оба — ядерные державы. Индийцы, возможно, купили бы оружие у Штатов, но у них на него просто нет денег. Российское — дешевле и, как правило, эффективнее. А где оружие, там и боеприпасы, и обслуживание, и обучение «пользователей»-военных. И тут без России снова никак.

Еще один важный, по словам эксперта, момент — сдерживающее влияние России на Китай.

— Китайцам ведь тоже выгодно дружить с русскими, а значит, русские имеют на них влияние и всегда могут «осадить», остудить, выполнить роль посредника, — отмечает Савельев.

Виктор Кудрявцев, в свою очередь, предлагает не забывать и про демографический ресурс.

— В Индии около 1,5 миллиарда населения, и оно в отличие от китайского активно растет. А значит, нужно все больше продовольствия. Россия же — одна из главных в мире «продовольственных» держав, производящих к тому же еще и минеральные удобрения, — говорит экономист.

Еще один индийский интерес — наши относительно дешевые природные ресурсы.

— Без них развитие экономики Индии физически невозможно, — считает Кудрявцев. — А значит, опять же нужно дружить, заключать долговременные контракты, чтобы выбивать максимальные скидки.

Сотрудничество растет

Прошлый год, в силу геополитических обстоятельств, стал прорывным для российско-индийского сотрудничества. К примеру, наша страна нарастила экспорт удобрений в Индию в 3,4 раза. Также выросли поставки древесины, систем биометрии и ИТ-продуктов. Что касается Энергетического комплекса, то наша страна не собирается ограничиваться экспортом нефти и угля. Сейчас идут переговоры по инвестициям Нью-Дели в российские проекты Топливно-энергетического комплекса (ТЭК). А «Уралмашзавод» планирует создать в Индии совместное предприятие по производству горно-шахтного оборудования. Еще одна перспективная сфера — судостроение.

Как ранее заявлял заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, речь идет о проектировании и совместном строительстве грузовых и пассажирских судов, а также дноуглубительной техники.

Что Индия продает России — не очень ясно.

— Надо понимать, что Нью-Дели всеми силами делает вид, что не обходит антироссийские санкции, поэтому торговля ведется через третьи страны, и подробности мы вряд ли узнаем, — отмечает Виктор Кудрявцев. — Если ситуация с санкциями сохранится, то Индия для нас станет одним из главных партнеров в плане тайной покупки высоких технологий.

Еще одна доходная статья — поставки драгоценных камней. В прошлом году Россия активно продавала в Индию якутские алмазы, которые, к счастью, пока не попали под санкции.

— Индия, напомню, исторически один из главных в мире производителей драгоценностей. Там много ювелирных заводов, и поставка нашего золота и алмазов — тоже выгодная сфера сотрудничества, — говорит Кудрявцев.

По данным Минпромторга РФ, Индия отправляла нам отдельные фармацевтические субстанции, машинное оборудование и продовольствие (в основном чай, кофе и специи). Также Россия планирует наращивать закупки тканей и готовой одежды. Возможно, будут ввозить и автомобили, но этот вид импорта пока под вопросом.

— У Индии есть хорошие шансы занять часть рынка одежды и обуви, поставляя продукцию вместо ушедших с нашего рынка компаний, — полагает Виктор Кудрявцев.

Настоящим трендом стал приход на российский рынок индийского алкоголя. Только за первые два месяца 2023 года Индия поставила в РФ почти 720 тысяч литров крепких спиртных напитков и впервые вошла в десятку крупнейших поставщиков, обогнав Испанию и США. До 2023 года сорта индийского виски на российском рынке представлены не были, однако сейчас эта страна начала стремительную экспансию. За январь и февраль 2023 года Индия поставила в Россию 311 тысяч литров виски. Больше завезли только США, Ирландия и Великобритания.

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Делимся современными разработками

По мнению экспертов, российско-индийские отношения перерастают давно опробованный формат «нефть, чай и специи». Сейчас широко обсуждается идея совместно развивать сферы, которые еще недавно считались экзотическими. Например, совместное создание новой урбанистической инфраструктуры.

— В России и Индии сейчас самым серьезным образом изменяются стратегии развития больших и малых городов. Эти города становятся умными. Они вбирают в себя самые продвинутые технологические решения, — рассказывает председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

По его словам, мировой рынок технологий умного города имеет огромный потенциал. В связи с этим российские и индийские разработчики могут совместно реализовывать уникальные технологические решения, которые могут быть востребованы в самых разных странах.

— Это очень перспективная сфера сотрудничества. Ведь у нас, например, есть технополис «Москва», где работают компании из сферы высоких технологий. У нас есть десятки тысяч видеокамер, контролирующих большую часть Москвы: улицы, торговые центры, общественный транспорт, офисы, — говорит урбанист Григорий Мельник. — Мы успешно протестировали систему распознавания лиц, причем даже в медицинских масках. Мы успешно провели чемпионат мира по футболу, где использовались самые современные в мире технологии в сфере безопасности. Москва в этой области — один из самых продвинутых городов мира. Нам есть что предложить индийцам. Ну хотя бы потому, что у них огромный рынок — 1,5 миллиарда населения и много мегаполисов, где нужно обеспечивать безопасность. В том числе и с помощью ИТ-технологий, в которых мы сейчас отлично разбираемся.

Также, как считает Мельник, Москва могла бы предложить Нью-Дели свой опыт по развитию общественного транспорта.

— Метро и наземные электропоезда — это то, что нужно индийским городам. Мы могли бы продавать им технологические решения и вообще свой опыт по решению транспортных проблем. В том числе, например, по организации дорожного движения с умными светофорами. Ведь проблема пробок для индийских мегаполисов значительно более актуальна, чем даже для весьма загруженной Москвы, — отмечает урбанист.

Вместо Турции

Виктор Кудрявцев считает, что Индия могла бы стать для нас еще и перспективным туристическим направлением.

— Пока главный азиатский турпоток идет в Таиланд, на чем Индия с ее природой и обилием достопримечательностей сильно теряет. Но это уже вопрос не к нам, а к индийцам: им можно и нужно развивать туристическую инфраструктуру, «затачивая» ее на россиян, как сейчас, например, это делает Турция, — говорит экономист.

Обеим странам есть куда расти в плане экономического сотрудничества, считает финансовый аналитик Артем Извольский, ведь пока наш товарооборот с этой 1,5-миллиардной страной все равно меньше, чем с 10-миллионной Белоруссией.

— Да, Белоруссия близко, а Индия далеко. Но если, скажем, мы будем сотрудничать в сфере высоких технологий, то расстояния особого значения не имеют. А за технологическим сотрудничеством — будущее, — уверен финансист.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году экспорт российской нефти в Индию вырос в 22 раза. В свою очередь, индийский импорт удобрений из России за 11 месяцев (апрель — февраль) 2022/2023 финансового года достиг трехлетнего максимума. Всего же в период с апреля 2022 года по февраль 2023-го товарооборот между Россией и Индией вырос до 45 миллиардов долларов. По итогам 2023 года он может выйти и на 50 миллиардов. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

КСТАТИ

Широкие торговые и культурные связи между Россией и Индией появились в XVII веке. Купцы, приезжавшие с восточными товарами, привозили знаменитую индийскую парчу (камку), узорчатую и простую кисею, набивные хлопчатобумажные и шелковые ткани, лекарства и изделия художественного ремесла — оружие, ювелирные украшения и так далее. Продавая все это в своих лавках в торговых рядах, здесь закупали русские товары для Востока: кожи, меха, воск, мелкие медные изделия, порой даже детскую одежду. Торговлю они вели по тем временам очень крупную: так, в 1647 году индийский купец Сутур, двадцать пять лет проживший в России, получил у московского царя заем в четыре тысячи рублей, а в залог оставил на пять тысяч рублей пушнины. Кроме торговли, индийцы были в Москве первыми банкирами, давая деньги «в рост».