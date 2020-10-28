«Шоковый сценарий вполне реален»: российской экономике предсказали тяжелые времена

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Счетная палата России подготовила два сценария развития российской экономики в 2020–2023 годах. Один из них оказался шоковым. Предполагается, что если вторая волна коронавируса будет более тяжелой, с повторным введением ограничительных мер в России и Европе, в 2020 году сокращение ВВП составит не 4,2 процента, как при базовом варианте, а 4,8. «Вечерняя Москва» поговорила с экономистом Алексеем Кореневым, оценившим вероятность негативного варианта. Эксперт рассказал, насколько падение ВВП на 4,8 процента окажется критичным для России.

— То, что сейчас происходит в Европе, действительно кажется намного более опасным, чем весенние события. В Бельгии, Чехии наблюдается сумасшедший всплеск заболеваемости, крайне тяжелая ситуация в Италии, Испании, страны вводят все новые ограничения. Но стоит обратить внимание на то, что большинство мер по-прежнему касается социального дистанцирования, ношения средств индивидуальной защиты и прочего. Государства стараются даже в таких условиях восстанавливать экономику. Шведский вариант показал, что остановка всех производств несет больший вред, чем грамотные действия по нераспространению заболевания. Потому многие страны сейчас идут именно этим путем — санитарно-эпидемиологических ограничений, но не остановкой производств, — считает эксперт.

Того же формата пытается придерживаться и Россия. Главное положительное отличие от того, что происходило в стране весной, — это отсутствие в работе ретейла ограничений, тяжело сказавшихся на экономике. Даже сферу развлечений не закрыли, а только ввели некоторые ограничения.

— Наша страна резко отличается от Европы и США. Это можно назвать отсталостью экономики, да как угодно, но факт в том, что сфера услуг у нас составляет всего 20 процентов ВВП, тогда как в развитых странах это порядка 50 процентов. А именно сфера услуг оказалась самым пострадавшим сегментом экономики — сельское хозяйство как работало, так и работает, то же самое с тяжелой промышленностью. В этом плане нам проще, чем Западу, потому что большая часть российского ВВП приходится на другие источники формирования дохода. Именно за счет этого мы остаемся конкурентными в условиях пандемии, — замечает экономист.

Шоковый сценарий Коренев посчитал вполне реальным. Правда, отметил, что худший вариант развития событий предполагает, что российское здравоохранение может не справиться с большим количеством заболевших, что повлечет более серьезные ограничения. Однако за время пандемии отечественная медицина успела подстроиться под изменившийся формат, медики научились работать со сложными пациентами, грамотно распределять их по стационарам:

— Весной мы наработали колоссальный опыт и научились его применять, так что есть надежда на отсутствие необходимости ввода жестких ограничений в течение двух оставшихся месяцев 2020 года. Другое дело, что начало 2021 года пока выглядит довольно туманным: за три зимних месяца пандемия может стать серьезней из-за более благоприятных условий для распространения вируса. Надеюсь, до конца 2020-го мы не успеем попасть в такую критичную ситуацию и ограничимся падением ВВП на 4,6 процента.

Но даже такой, «благоприятный» сценарий может очень дорого обойтись нашей стране. Эксперт объясняет, что в силу своеобразности структуры российской экономики последняя не способна расти более чем на 2–2,5 процента в год. Конечно, были годы и с более высокими показателями, однако обусловлено это было не зависящими от нас факторами вроде отсутствия санкций или роста цен на нефть.

— Главный источник дохода России — экспорт энергоресурсов, потому мы крайне зависим от событий, происходящих в мире. Каждая десятая доля падения ВВП означает лишние кварталы, необходимые для восстановления. Восстановиться быстро могут Китай, США — у них развитые, диверсифицированные экономики, потому и спады им не так страшны, — сказал специалист.

Для среднестатистического россиянина падение ВВП на, казалось бы, такие незначительные 4,2–4,8 процента, разумеется, тоже не сулит ничего хорошего. Главной переменой, которую заметят многие, Коренев называет снижение реальных доходов, потерю работы, сокращение, перевод на неполный график работы, падение уровня жизни, а также увеличение числа безработных на сотни тысяч человек.

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