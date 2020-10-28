Счетная палата представила «шоковый» сценарий для экономики России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Счетная палата России впервые представила свой прогноз по развитию экономики страны на следующие три года. В ведомстве полагают, что до 2023 года экономическая ситуация может развиваться по двум сценариям.

По мнению аудиторов, вероятнее всего, РФ пойдет по базовому сценарию, который в целом похож на ранее озвученный прогноз Министерства экономического развития. Речь идет о продолжении борьбы с пандемией коронавируса и восстановлении экономической стабильности без введения новых жестких ограничений в большинстве стран.

Однако не исключен и второй, консервативный (также «шоковый») сценарий, который подразумевает прохождение второй волны COVID-19 осенью и зимой 2020–2021 годов. Более того, допускается продолжение борьбы с инфекцией весной 2021 года. При этом будут возвращены ограничительные меры в РФ и Европе. Выйти к массовой вакцинации в этом случае удастся не раньше конца весны — лета 2021 года.

— Таким образом, данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть, — указано в документе СП.

Согласно первому сценарию палаты, ВВП России в этом году сократится на 4,2 процента. В рамках второго прогноза ожидается падение показателя на 4,8 процента. При этом в обоих сценариях рост экономики РФ начнется только в 2021 году (на 2,2 процента при мягком развитии событий и на 1,3 — при жестком).

Реальные доходы населения также будут расти только в следующем году (на 2,5 процента по базовому сценарию и на полтора — по консервативному). До этого они упадут на 2,3 и на 2,5 процента соответственно.

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