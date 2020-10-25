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Вирусолог оценил вероятность мутации COVID-19 в более опасную форму
Коронавирус — это карантин, самоизоляция, конец международного туризма / Фото: pixabay.com

Вирусолог оценил вероятность мутации COVID-19 в более опасную форму

Юлия Захарова

Здоровье

Коронавирус будет изменяться, но рассуждать о его потенциальных новых формах пока сложно. Об этом рассказал вирусолог Центра Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

По словам ученого, следует быть готовыми к любому сценарию, чтобы неожиданности не застали здравоохранение врасплох.

— Учитывaя его (коронавируса — прим. «ВМ») ширoчайшее рaспространение, oн будeт пoдвергаться измeнениям. В кaкую стoрону — сказать трудно, — подчеркнул Зуев, отвечая на вопрос о возможности мутации COVID-19 в более сложную и опасную форму.

Он добавил, что коронавирус пока мало изучен, и сделать существенные выводы о его формах практически невозможно. Ученым необходимы дополнительные исследования, заключил вирусолог в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее Зуев заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом возможна с наступлением предстоящего лета. Снизить количество заражений поможет соблюдение масочного режима и вакцинация граждан.

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