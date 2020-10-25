В Центре Гамалеи рассказали, когда улучшится ситуация с коронавирусом

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Стабилизация ситуации с коронавирусом возможна с наступлением предстоящего лета. Такой прогноз сделал вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

— Думаю, что в июле будут значительные улучшения, — отметил он.

По словам специалиста, вирус не переносит тепла. Также факторами, которые позволят снизить количество заражений, являются соблюдение масочного режима и вакцинация граждан.

Зуев подчеркнул также, что число людей, которые перенесли COVID-19, в том числе бессимптомно, растет. Это позволяет сформировать иммунную прослойку. Как сообщил вирусолог, она должна достигнуть 60 процентов. Такой показатель будет означать постепенное улучшение эпидемиологической ситуации, сообщает «Парламентская газета».

Ранее Зуев рассказал, что бессимптомные носители коронавируса являются самыми опасными распространителями инфекции. По его словам, они остаются потенциальной угрозой для окружающих.

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