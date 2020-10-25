Вирусолог назвал самый опасный источник заражения коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бессимптомные носители коронавируса являются самыми опасными распространителями инфекции. Об этом рассказал член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, таких зараженных нельзя считать переболевшими, они остаются потенциальной угрозой для окружающих.

— Я считаю, что самыми опасными являются знаменитые бессимптомники. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции, – пояснил Зуев.

Специалист добавил, что эту категорию людей как источник заражения почти невозможно контролировать, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, по состоянию на 24 октября в России зарегистрировано почти 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 1,13 миллиона человек, скончались почти 26 тысяч.

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