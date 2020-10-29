Юрист Дмитрий Кравченко (в центре) и начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса Анатолий Мальцан (справа) консультируют столичного предпринимателя Дмитрия Белова / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичный штаб по защите бизнеса открыл общественные приемные. На одной из встреч с предпринимателями 29 октября побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

В Северо-Восточном округе Москвы общественные приемные Штаба по защите бизнеса работают с прошлого месяца и сразу в шести районах: Ростокино, Марьина Роща, Алексеевский, Марфино, Бутырский и Останкинский.

— Наш штаб — это структура правительства Москвы, которая при взаимодействии с префектурами, управами, органами исполнительной власти города способна снижать или устранять административные барьеры для предпринимателей, — отметил руководитель штаба Анатолий Мальцан.

Встреча специалистов по защите бизнеса собрала большое количество московских предпринимателей из самых разных сфер. Например, Дмитрий Белов, который управляет производственной площадкой, приехал получить консультацию по вопросам аренды.

— Также актуальным вопросом в настоящее время является подача списков сотрудников, которые находятся на удаленке, — говорит Белов. — Хочу уточнить, как правильно подавать списки в том случае, если сотрудников невозможно перевести на режим удаленной работы. Мы для 40 процентов коллектива организовали сменный график работы. Но сейчас подачи данных сменного варианта не предусмотрено. Поэтому у многих возникают определенные сложности с заполнением бумаг. По итогам нашего общения с представителями штаба, возможно, вскоре появится какая-то дополнительная форма, где будет учтен и такой режим работы.

За правовой поддержкой к специалистам обратилась Надежда Большедворская. Выяснив все, что ей нужно, и пообщавшись со специалистами, она уходить не торопится и занимает место в зале.

— Я не первый год занимаюсь бизнесом. Несмотря на то что всегда интересуюсь нововведениями, читаю новости бизнес-сообществ и, как говорится, постоянно держу руку на пульсе, за всеми изменениями уследить бывает просто невозможно. Поэтому возникает необходимость общения с компетентными людьми. Открытие общественных приемных — это для нас, предпринимателей, огромная помощь и поддержка. И еще мне очень нравится, как организована работа приемной, ее открытый формат работы, — говорит Большедворская.

По закону на рассмотрение обращений, поступающих в адрес штаба, отводится 30 дней. Но на практике этот период сокращается почти вдвое. Кроме того, все желающие, вне зависимости от территориальной принадлежности, могут посетить общественные приемные штаба и получить бесплатную помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Штаб по защите бизнеса начал свою работу в 2012 году. За это время в адрес штаба поступило более 11 400 обращений от столичных предпринимателей.

В текущем году за период с марта по июнь поступило 2347 звонков, а также было рассмотрено 1062 письменных индивидуальных обращения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года письменных обращений обработано в 16 раз больше. В целом же за 10 месяцев текущего года предприниматели обращались в штаб 4300 раз.

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