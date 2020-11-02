Доллар и евро рекордно взлетели: как пережить обвал рубля с выгодой

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Наступили непростые времена. Бушует пандемия коронавируса, в США заканчивается избирательная кампания по выборам президента. А тут еще эксперты подсчитали, что рубль за последние 30 лет обвалился по отношению к доллару аж в 40 тысяч раз, а тенденция к ослаблению нашей валюты в общем-то с годами не меняется. По данным на 2 ноября курс евро стоит 94 рубля, а доллар пробил отметку в 80 рублей. Так чего же ждать в ближайшее время, на что надеяться и как сохранить толщину своего кошелька россиянам — в материале «Вечерней Москвы».

Когда началось падение

Надо сказать, что цифра «в 40 тысяч раз дешевле по отношению к доллару», названная финансовыми экспертами, весьма относительная. Дело в том, что аналитики считали от 1 ноября 1990 года, когда советскими властями был сделан первый шаг к коммерческому рублю, а страна фактически начала движение к свободному рынку. Уже тогда отечественная валюта задала свой курс на ближайшие годы, упав сразу в три раза — с 63 копеек до 1,8 рубля за доллар.

Распался СССР, 1 июля 1992 года было введено свободное курсообразование иностранных валют уже в России, начался тяжелый период 1990-х годов, когда строилась рыночная экономика, была гиперинфляция, цены измерялись в тысячах и миллионах. В какой-то момент и доллар стоил больше пяти тысяч рублей. А перед дефолтом 1998 года власти произвели деноминацию, убрав у рубля лишние нули, приведя цены к привычному для нас и сегодня исчислению. И если мы представим, что деноминации не было и умножим текущий биржевой курс доллара на тысячу, то получим 79 тысяч «старых» рублей за него. Но так рассуждать не очень корректно, страна все-таки другая.

Если мы не будем углубляться в эпоху строительства рыночных отношений в России и заглянем в 2000-й год, когда доллар стоил 27 рублей, то фактическое падение нашей валюты за 20 лет будет всего лишь трехкратным, а с 1998 года, после дефолта рубль обесценился в 3,5 раза по отношению к доллару.

Плюсы обвала

Казалось бы, тоже ничего хорошего в этих цифрах нет, но выглядит уже не так страшно, как 40 тысяч. Только, если для одной части экономики слабая национальная валюта — это шок и если не катастрофа, то проблемы, для другой — возможность резко сократить расходы и увеличить поступления в бюджет, утверждают специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

— Для любого государства слабая валюта — это хорошо. Она дает возможность выводить конкурентоспособные товары на мировой рынок. Поэтому для правительства и экспортеров слабая валюта — это хорошо, для населения и импортеров — не очень. Последним приходится балансировать между максимально возможными ценами на импортные товары и закупочными, — объяснил независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

Другой специалист, доктор экономических наук, профессор СпбГУ Геннадий Алпатов конкретизирует один из положительных моментов для экспортеров — возможность платить более низкую зарплату, а за рубежом за продукцию в пересчете на национальную валюту получать больше. В свою очередь, дорогой рубль хорош для импортеров. Здесь работают законы экономики.

А деньги из страны вывозят

Однако у слабой валюты все же есть минус. Как считает профессор НИУ ВШЭ, инвестиционный банкир Евгений Коган заключается отрицательный момент в том, что любая нестабильность в этом случае ведет к бегству капитала из страны.

— С точки зрения инвестиций и накоплений, пенсионных накоплений, капитал предпочитает держаться более стабильных гаваней. Хотим развивать нефтянку, металлургию и работать на весь мир — хорошо, слабая валюта для нас неплохо и одновременно закрывает наши дырки и проблемы. Хотим, чтобы деньги оставались внутри России и чтобы люди сюда вкладывали, получая плюсы от укрепления рубля — тогда надо работать несколько в другом направлении, — рассказал эксперт.

Правда, простому обывателю не до мыслей о том, чего хотят финансово-промышленные группы и власти. Его задача де-факто заключается в сохранении и по возможности преумножении своих капиталов. Вариантов это сделать достаточно много. Один из них — инвестиции.

Диверсификация важна

Как отметил Евгений Коган, ссылаясь на свое исследование, за последние 20 лет доходность рублевых и долларовых консервативных, низко-рисковых инвестиций (государственные облигации, банковские депозиты — прим. «ВМ») была примерно одинаковой. Потому что девальвация рубля компенсировалась более высокими процентными ставками. И даже сейчас ставки по рублевым облигациям достигают шести процентов, тогда по долларовым облигациям на биржах редко можно увидеть доходность больше трех процентов, чаще она чуть больше, чем нулевая, а некоторые страны вообще размещают госзаймы с отрицательной доходностью. То есть вы даете условной Финляндии несколько тысяч евро в долг и еще за это доплачиваете из своего кармана.

Поэтому в текущей ситуации фактически рубль выглядит для инвестиций внешне более привлекательным вариантом. Только, как считает экономист, здесь нужно понимать свои желания. Если хотите жить в России и нет обязательств в иностранных валютах, можно инвестировать в рублях. При победе демократов в США на предстоящих выборах и отсутствия жестких санкций в отношении нашей страны, рублевые вложения с точки зрения Евгения Когана, будут предпочтительнее. Но в целом он и другие эксперты советуют хранить деньги в разных валютах.

— Если инвестировать только в долларах, а рубль начнет укрепляться, можно потерять деньги. Хотя я бы лично диверсифицировался. То, что нужно для потребления — инвестировал бы в рублях. То, что нужно для накопления — в долларах. Мы же никогда не знаем, что будет дальше,— отметил Евгений Коган.

Кажется, универсальный рецепт найден

Александр Егоров считает, что идеальная формула — это 30 процентов накоплений держать в рублях, 30 процентов в долларах и 30 процентов в евро. В этом случае удастся выдержать валютные всплески. То, что сейчас американская валюта подскочила до 80 рублей эксперт называет нормальным, потому что в США выборы и инвесторы в панике, так что по нынешним ценам скупать на короткий срок доллар не стоит. Другое дело, что если вы собираетесь накопить, например, на образование за рубежом, то разница во времени покупки валюты непринципиальна. Доллара же по 100 рублей эксперт в ближайшее время не ожидает.

Одним из популярных инструментов для вложений в нашей стране также является покупка недвижимости, тем более сейчас вполне привлекательные ставки по ипотеке — 6,5 процента в случае приобретения квартиры в новостройке. И правительство продлило программу льгот до 1 июля 2021 года. Однако эксперты не могут жилье назвать на 100 процентом выгодным приобретением. По данным, опубликованным на портале «Индикаторы рынка недвижимости», цена квадратного метра в Москве в долларах за последние 6 лет упала в 2,5 раза. В рублях она, конечно, растет.

Но то Москва. По мнению Геннадия Алпатова, в средних и малых городах жилье — неликвидный актив.

— Купить можно, продать потом тяжело, — заключил профессор СпбГУ.

Все эксперты считают, что подходящего для всех средства сохранения своих денег при валютных колебаниях нет. Здесь нужно ориентироваться на собственные потребности и обязательства. Тем не менее, шанс проиграть в ситуации обвала валюты меньше, если сбережения и активы находятся в разных «корзинах».

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