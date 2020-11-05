Грязные деньги: чем опасно хранение наличных «под подушкой»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Рост объема наличных денег у граждан и в кассах российских предпринимателей во время пандемии коронавируса стал рекордным с 2012 года. Общая сумма накоплений, фактически выведенных с банковских счетов, превысила 12 триллионов рублей. «Вечерняя Москва» выяснила, какие проблемы могут принести столь крупные объемы «кеша» на руках у населения.

ЦБ справляется

Большая сумма наличных у граждан, по мнению ряда экспертов, создает инфляционные риски. Однако, как заметил финансовый аналитик компании «Алор-брокер» Алексей Антонов, Центробанк успешно справляется с задачей сдерживания инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики и предоставления ликвидности банкам. Так что даже отток наличных из финансово-кредитных организаций не загонит естественный процесс повышения цен дальше предполагаемого ЦБ уровня.

— По прогнозам, инфляция даже будет ниже, чем предполагали, — уверен эксперт.

Невыгодные депозиты

Почему вне банковской системы образовалось сумма, которая всего лишь на 30 процентов меньше заложенных расходов бюджета РФ, объяснил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

По его словам, из-за понижения ключевой ставки до рекордных значений в 4,25 процента доходность банковских вкладов снизилась, и людям оказалось просто невыгодно хранить деньги под 3-4 процента годовых. Поэтому граждане стали искать более доходные инструменты вложений и сохранения денег. В том числе благодаря этому множество розничных инвесторов пришло на фондовый рынок.

— Если мы видим, что есть некий запас средств у человека, то сейчас принято инвестировать в недвижимость, и сумасшедшие объемы людей приходят на фондовый рынок. Люди очень склонны к спекулятивным, рискованным инструментам. Да, возможная доходность по ним выше, но и потерять можно либо много, либо даже все, — объяснил экономист «Вечерней Москве».

Наученные пандемией

Главный же минус оттока денег из банковской системы заключается в том, что данный процесс является следствием недоверия экономике, отмечает Ордов:

— Люди могут покупать на эти средства иностранную валюту, что тоже плохо сказывается на нашей экономике. Кроме того, эти 12 триллионов рублей формируют «серую» и «черную» экономику, соответственно, государство недополучает налоги, дестимулируется вполне возможный инвестиционный процесс.

Фото: СК РФ

Конечно, замечает эксперт, людей вынуждает сидеть в «кеше» еще и пандемия коронавируса. Никто не понимает, перерастет ли она в фазу самоизоляции, как весной, и как долго еще будет длиться. Наученные определенным опытом граждане стараются держать «под подушкой» хоть какие-то накопления, соглашается Ордов. Но деньгам, по его словам, в любом случае нужно движение, иначе девальвация национальной валюты их просто обесценит.

С точки зрения экономиста, сейчас как раз необходимо создавать инвестиционные механизмы для того, чтобы на эти триллионы рублей появился спрос, в том числе со стороны банковской системы.

— В случае, если мы создадим условия для бизнеса, у него появится при желании делиться будущими доходами необходимость в этих средствах «из-под подушки», — предположил специалист.

И полиомиелит, и ротавирус

Если для экономики «кеш» — это вредно, потому что деньги находятся в «серой» зоне, фактически на нелегальном положении, то пандемия COVID-19 показала еще один негативный эффект от наличных — риски подхватить инфекцию.

Как сказал в беседе с «Вечерней Москвой» профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, на бумажных деньгах может находиться аэрозоль, содержащий вирусные частицы.

— Это такой «грязный» способ расчета. На деньгах могут быть любые возбудители, а могут и не быть. С точки зрения заболевания, которое сейчас приобрело характер пандемии, — это вторичные источники заражения, не столь существенные. Хотя лучше рассчитываться карточкой, — посоветовал ученый.

От наличных можно подхватить не только коронавирус нового типа. Он нечасто передается через деньги: только если вы после грязной купюры протрете руками нос. Теоретически есть риск заболеть ротавирусом и более серьезной инфекцией — полиомиелитом. А он поражает центральную нервную систему, и из-за него можно остаться инвалидом на всю жизнь.

Правда, резюмирует Аграновский, полиомиелит, в отличие от COVID-19, в наше время почти неактуален. В конце концов существуют сильные вакцины, дающие в случае прививки практически пожизненный иммунитет.

Читайте также: «Этап трансформации»: эксперты объяснили, зачем нужен цифровой рубль