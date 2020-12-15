Деньги на стол: новогодние угощения заставят раскошелиться

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До Нового года осталось чуть больше двух недель. Пора подумать и о праздничном столе. «Вечерка» узнала, в какую сумму обойдутся традиционные новогодние блюда.

Рубим салат

В этом году традиционный оливье обойдется москвичам на 7 процентов дороже, чем в прошлом, считают эксперты. По словам доцента кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Марии Долговой, больше всего, на 23 процента, подорожала морковь. На 19 процентов выросли цены на картофель, на 2,9 процента — на вареную колбасу. Репчатый лук прибавил 2,2 процента.

Сахар пошел в гору

Заместитель руководителя крупного информационно-аналитического центра Наталья Мильчакова рассказала, что сильнее всего в этом году подорожал сахарный песок — на 72,7 процента. Цена в магазинах — от 49 рублей за килограмм.

— Это связано с дефицитом посевных площадей под сахарную свеклу, — пояснила она. — Сахар — важнейший ингредиент новогоднего стола, ведь он используется при приготовлении пирогов, тортов и других новогодних сладостей.

Значительно выросла цена и на подсолнечное масло — на 29 процентов. Сейчас оно стоит от 68 рублей за литр. А ведь оно используется и при жарке, и для заправки салатов.

По крупицам

Крупы и бобовые используют для фаршировки курицы, рыбы, в качестве гарнира.

— А еще в качестве компонента для любимого новогоднего салата из риса и горбуши, который на третьем месте по популярности у россиян после традиционных оливье и сельди под шубой, — отметила Наталья Мильчакова.

Самая дешевая 800-граммовая пачка риса стоит 44 рубля, а упаковка гречки — 65 рублей.

Выпьем и закусим

Ни одно праздничное застолье не обходится без бутербродов. Хлеб подорожал на 7 процентов. Так, 400-граммовый батон дешевле 38 рублей найти сложно. А вот алкоголь и мясо подорожали не сильно — так же как рыба и морепродукты, всего на 4 процента.

— Большее повышение привело бы к падению спроса, — уточнила Мильчакова.

Сейчас 95-граммовую баночку лососевой икры можно купить за 368 рублей. Но эксперты предрекают скорое подорожание красной икры, ссылаясь на то, что поставки ее в столицу оказались меньше, чем обычно. В целом стоимость новогоднего стола среднероссийской семьи увеличится где-то на 35 процентов, то есть в среднем до 3700 рублей.

НУЖНА ФИКСАЦИЯ

Недавно правительство России совместно с бизнесом провели совещание, на котором обсуждалась ценовая политика на основные виды продуктов. В частности, на нем прозвучала рекомендация придерживаться определенного уровня цен.

Например, оптовая цена на сахар не должна быть выше 36 рублей за один килограмм, розничная — 45 рублей за килограмм. На подсолнечное масло цена не должна превышать 95 и 110 рублей за один килограмм соответственно.

Помидоры съела моль

Россельхознадзор ввел ограничения на поставку томатов из Азербайджанской Республики. Пропадут ли с прилавков помидоры, «Вечерка» узнала у экспертов.

Крупные поставки томатной продукции в Россию осуществляет Азербайджан. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году он отправил 172 тысячи тонн на общую сумму 189 миллионов долларов. И запрет на ввоз помидоров из этой страны может серьезно сказаться на цене этого продукта.

Россельхознадзор объясняет свое решение необходимостью обеспечить безопасность и защиту здоровья россиян. По их данным, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли Tuta absoluta и восточной плодожорки Grapholita molesta в плодоовощной продукции из Азербайджана.

Кроме того, временные ограничения на поставки томатов и перцев введены для Турции и Армавирской области Республики Армения. В них был выявлен вирус мозаики пепино.

При этом эксперты считают, что недостатка в томатной продукции не будет.

— Никакого особого влияния решение не окажет, потому что это сезонная продукция, — говорит Михаил Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей.

По его словам, в этом году на Азербайджан приходится 38 процентов всего импорта томатов.

— Но из-за того, что они там производятся в пленочных парниках, а не в промышленных теплицах, их сезон сейчас заканчивается: с декабря по февраль из Азербайджана везут небольшие остатки, — сказал Михаил Глушков.

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