«Будущее не за «криптой»: какая валюта заменит биткоин

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Биткоин является одной из самых обсуждаемых и спорных валют с постоянно колеблющимся курсом: только 9 января он подорожал на 45 процентов с начала года, а уже 11 января — подешевел на четверть. Есть ли смысл вкладываться в криптовалюту сейчас, когда ее стоимость упала, рассказал экономист Алексей Коренев.

Опасность биткоина, по словам эксперта, в его полной непредсказуемости и изменении курса без каких-либо адекватных мотиваторов.

— Лично я стараюсь держаться подальше от этой валюты, поскольку ее волатильность колоссальна и немотивирована: нет никаких факторов, по которым мы могли бы определить, что сегодня она подорожает, а завтра упадет, — пояснил эксперт. — Биткоин также не имеет никакого материального обеспечения, он зависит только от количества транзакций. Многие считают это плюсом, говорят: зато эта валюта ни от чего не зависит, ее невозможно подделать. Но в этом-то и главная проблема — она непрогнозируема. Уже несколько раз мы наблюдали ее крутые взлеты, а затем такие же крутые пике.

Просчитать курс биткоина, по словам Коренева, практически невозможно, потому эта валюта наименее подходит для инвестиций. Экономист считает, что со временем ее могут заменить цифровые деньги, которые уже тестируют многие государства:

— Цифровая валюта, в отличие от биткоина, не воздушный замок, а вполне реальная перспектива. Это может быть симбиоз валюты, обеспеченной реальными материальными ценностями, но сформированной в цифровом виде, где ее всегда можно будет отследить. Так что будущее не за «криптой», а за цифровыми деньгами, которые займут свою долю и будут активно развиваться.

Биткоин, как считает Коренев, может просуществовать бесконечное количество времени, вопрос лишь в том, насколько он будет популярен и востребован. Введение же цифровой валюты — дело ближайших двух–трех лет.

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