Дефицита продуктов ждать не стоит

Москвичка Татьяна Осипова выбирает хлеб в продуктовом магазине. По утверждению членов правительства РФ, дефицит этого продукта стране не грозит. Однако важно, чтобы производители пошли навстречу властям / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Министерстве сельского хозяйства отреагировали на прогноз Счетной палаты об ажиотажном спросе на хлеб, сахар и крупу. В Минсельхозе заверили, что дефицит стране не грозит.

Ранее правительство России разработало механизм сдерживания розничных цен на отдельные группы продуктов. Производители и продавцы подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и растительное масло. Предельная розничная цена масла составила 110 рублей за один литр.

Для сахара — 46 рублей за один килограмм. Благодаря этим мерам продовольственные товары повседневного спроса остались доступны большинству населения. Однако механизм регулирования вызвал опасения у специалистов Счетной палаты: в ведомстве посчитали, что рост цен на пять процентов, наблюдавшийся в 2020 году, вполне нормален и не нуждается в сдерживании. Эксперты опасаются, что фиксирование цен вызовет дефицит продуктов на внутреннем рынке. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, дефицита бояться не стоит. Реальной нехватки зерновых, круп, сахара, масла в стране нет. Но производители — агрохолдинги и фермеры — придерживают у себя товар, ожидая, что цены на него будут расти.

— Министерство сельского хозяйства готово регулировать и цены на зерно, крупу, макароны, если понадобится, — считает заместитель министра Оксана Лут. — Нас не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

Оксана Лут отметила, что в период с 11 по 17 января цены на зерновую продукцию выросли на 8 процентов. Если рост продолжится, то правительство может зафиксировать цены и на макаронные изделия.

Попытки регулирования цен «сверху» путем заключения соглашений между производителями, продавцами и государственными органами не всегда дают хорошие результаты, поскольку несут риски ухода с рынка некоторых игроков, снижения конкуренции и ослабления естественных рыночных механизмов регулирования цен. Математика здесь проста: когда сахар в торговую сеть поставляют, к примеру, всего пять предпринимателей-конкурентов, а не десять, они могут между собой договориться о более высокой закупочной цене.

— На вопрос, кто прав, Счетная палата или Минсельхоз, однозначного ответа нет, — считает руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития. Никита Масленников. — Потому что правы могут быть и Счетная палата, и Минсельхоз, вопрос в том, какой временной период они рассматривают для прогнозов.

По словам эксперта, если ситуация с ростом цен продолжится до конца первого квартала, а список товаров, на которые цена повысится, будет пополняться, то права окажется Счетная палата: дефицита продуктов по ряду продовольственных продуктов мы не избежим. При этом министерство тоже говорит правду: урожай был неплох, в стране произведено довольно зерновых, чтобы хватило на хлеб, кашу и макароны для населения. Но стоит вдуматься в следующую цифру: с момента завершения сельскохозяйственного сезона наши производители продали за рубеж в 10 раз больше зерновых, чем за аналогичный период прошлого года. Фермеры и сельхозпредприятия торопятся заключить сделки с иностранным покупателем из-за грядущего 1 марта роста пошлин. И обделяют тем самым внутренний рынок, на котором предложение сокращается. Поэтому и растут цены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Шишкин, исполнительный директор гильдии предприятий торговли и услуг московской торгово-промышленной палаты:

— Я полагаю, что дефицита продуктов питания нам ожидать не стоит. Возможны лишь временный рост спроса на ряд товаров первой необходимости и ажиотажное пополнение некоторыми хозяйками домашних запасов. Наши мамы и бабушки помнят войну, голодные послевоенные годы — их можно понять. Но сейчас нет войны. Урожай хороший. Причины для дефицита нет, так что не стоит напрасно сметать с полок сахар и макароны.

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