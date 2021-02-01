«Трамп наломал дров»: экономист предсказал закат доллара через 50 лет

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Мир может отказаться от доллара в качестве мировой платежной валюты через 50 лет, что неизбежно приведет к его падению. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

В исследовательской службе Конгресса США опасаются, что санкции, введенные страной, могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике — государства уже отказываются от нацвалюты Штатов в пользу альтернативных платежных средств.

— Дело в том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа провела существенную деглобализацию торговли, изолировав внутренний рынок от других государств в надежде на то, что сальдо торгового баланса (сальдо — разница между экспортом и импортом – прим. «ВМ») улучшится. Правда, сделать этого не удалось, — заметил экономист. — Трамп пытался вернуть рабочую силу и производства в Штаты, но довольно топорными методами — отсекая другие государства, но не делая американский рынок более привлекательным. Новый президент Байден же планирует налаживать отношения там, где их испортил его предшественник. Речь и о Китае, и о Европе, о Мексике и Канаде. Под санкции попало просто огромное количество стран, и естественно, что понемногу они начали искать альтернативные варианты сотрудничества, рынки сбыта.

Самым ярким примером глобального ухода от доллара стало создание коалиции азиатских государств в Юго-Восточной Азии: страны договорились вести взаимную торговлю, минуя валюту США в принципе, а расчет ведется с помощью местных валют. Коренев подчеркнул, что это первый в новейшей истории случай создания крупной торговой организации, договорившейся обходиться без доллара:

— Трамп, конечно, наломал дров. Теперь уже администрации Байдена придется разбираться с тем, к чему пришел экс-президент. Уже даже прозвучало заявление о том, что Китай хоть и является врагом США, но отношения с ним будут налаживать, поскольку их обострение идет во вред Америке.

Несмотря на угрожающие предпосылки, на данный момент доллар по-прежнему остается главной валютой мира: расчеты в ней более дешевые, быстрые и более удобные. Американцы, как отметил экономист, успели заточить мировую экономику под собственную валюту и быстро выйти из этой системы у государств не получится. Хотя многим бы хотелось.

— Страны мира уже постепенно начали переходить на расчет в нацвалютах, — продолжил Коренев. — Это, как я уже сказал, и Юго-Восточная Азия, и даже наша страна: мы также увеличили объемы торговли в юанях с Китаем, в лирах — с Турцией. Если бы политика Трампа продолжилась, многие страны начали бы еще активнее уходить от долларовой зависимости, что, естественно, привело бы к его ослаблению.

Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Трампом, США постараются восстановить торгово-экономические отношения с рядом стран. Возможно, речь будет идти и об ослаблении санкционного давления. К сожалению, ослабление санкций в отношении России маловероятно:

— В основном ограничения накладывались на деятельность отдельных персоналий, а не на сектора экономики. Вторые, конечно, были, но их мало. Речь о нефтегазовом секторе, технологиях двойного назначения, а также металлургических компаний, но большая их часть так и не дошла до реализации. Ждать ли новых секторальных санкций, сказать сложно: на доллар они не влияют никак, неприятно это только для рубля.

В таких условиях Россия уже пытается уйти от долларовой зависимости, тому же примеру следуют и многие другие страны:

— Снизить долю валюты США на рынке мечтают многие, потому что зависимость от одного платежного средства — это всегда плохо. Но процесс дедолларизации будет небыстрым, растянется лет на 50 точно. Какая валюта появится вместе привычной, сказать сложно, но так или иначе постепенно весь мир придет к некой универсальной цифре.

Коренев объяснил, что на данный момент рассматриваются два основных варианты замены доллара: либо создание некой глобальной валюты на основе валют других стран, либо торговля в валюте отдельных регионов, как это уже произошло в Юго-Восточной Азии.

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