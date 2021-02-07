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Безупречный сервис и кухня вернут ресторанам гостей
Хостес Юлия Горюшкина несет меню гостям ресторана в Большом Козихинском переулке. В заведении считают, что для возвращения посетителей необходимо несколько слагаемых: оригинальная кухня, интересная подача блюд и команда профессионалов. А еще — отличный сервис / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Безупречный сервис и кухня вернут ресторанам гостей

Василиса Чернявская 

Экономика

Столичные власти прогнозируют, что общепит вернется к привычным показателям в середине весны. Как сейчас рестораторы преодолевают последствия пандемии, выясняла корреспондент «Вечерней Москвы».

Часть ограничений снята: заведения общественного питания могут принимать гостей после 23 часов, не опасаясь проверок. Однако требования по расстановке столов и соблюдение социальной дистанции остаются прежними: полтора метра необходимо выдерживать.

По-прежнему необходимо проводить частую уборку, дезинфекцию помещений, требовать от персонала тесты на отсутствие коронавирусной инфекции и не забывать о средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. Работать, с одной стороны, стало легче, но не все пока оправились от пандемии, которая нанесла отрасли ощутимый ущерб.

— Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца постепенно, шаг за шагом, самые пострадавшие от коронавируса отрасли, среди которых общепит и туризм, будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе продолжают действовать меры поддержки для малого бизнеса в виде льготного кредитования, а также рефинансирования ранее полученных займов.

— Мы приходим в норму, постепенно догоняем прошлогодние показатели. Да, многие рестораторы устояли, держатся на плаву, но они набрали кредитов, которые надо будет отдавать, — отмечает общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу Сергей Миронов.

Власти столицы готовы протянуть руку помощи предпринимателям и надеются, что к середине весны общепит сможет выйти на свои привычные показатели.

— Выручка столичных рестораторов после отмены запрета на работу с 23 до 6 часов может достичь 80 процентов от допандемических значений, — отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Рестораны в центре города в этом плане могут быть более удачливыми. Здесь на руку владельцам сыграют известное имя, зарекомендовавшая себя кухня, оригинальная подача блюд и доступные цены.

— Пандемия нас подкосила — выручка упала, — рассказал «ВМ» совладелец и генеральный директор сети ресторанов Виталий Передерко. — Но мы сделали ставку на доставку, и благодаря ей о нас узнало еще больше людей. После снятия первых ограничений клиенты пришли. Правда, не все с пониманием относились к запрету работать после 23 часов. Приходилось разъяснять и предупреждать заранее.

Сейчас, по словам Передерко, все четыре заведения сети чувствуют первый подъем. Команда осталась прежней, меню и цены — тоже.

— Строим пятое заведение. Уверен, интересный формат поможет нам устоять, — добавляет он.

Рестораторы и дальше просят не оставлять их один на один с проблемами. Помимо городской поддержки, они ждут помощи и от федеральных властей. В частности, пересмотра системы налогообложения.

— Многие инвесторы сегодня попросту боятся вкладываться в рестораны, а если правительство в этом смысле пойдет нам навстречу, это серьезно поддержит всю отрасль, — заявил Сергей Миронов.

Поможет восстановиться отрасли и разрешение на кредит на развитие бизнеса при сохранении 90 процентов сотрудников.

СПРАВКА

Москва из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла порядка 700 миллиардов рублей. Из них около 200 миллиардов рублей составили потери в виде доходов бюджета.При этом около 300 миллиардов рублей в Москве было дополнительно потрачено на ликвидацию последствий пандемии, работу медучреждений и закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен предложил ввести особый налоговый режим для общепита

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