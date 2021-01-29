Бизнес-омбудсмен предложил ввести особый налоговый режим для общепита

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Предприятиям общественного питания в России требуется специальный налоговый режим, который поможет кафе и ресторанам восстановиться после ограничений на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением в пятницу, 29 января, выступил уполномоченный по делам бизнеса в РФ Борис Титов.

Как отметил Титов, после введения первых ограничений выручка заведений общепита в различные месяцы снижалась на 50 и более процентов. По различным оценкам, закрылось до 20 процентов предприятий индустрии, причем этот процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.

Бизнес-омбудсмен также указал, что и до коронавирусных ограничений возникали вопросы по налогообложению.

— Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной, что ограничивает возможности по масштабированию бизнеса и провоцирует схемы его дробления, — отметили в пресс-службе Титова.

Уполномоченный по делам бизнеса предлагает ввести систему «УСН – общепит». Она предполагает, что для заведений с годовой выручкой до 800 миллионов рублей сохранятся действующие налоговые ставки шесть и пятнадцать процентов, для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до двух миллиардов рублей введут ставки восемь и двадцать процентов.

Кроме того, Титов предлагает рассмотреть возможность отмены НДС для предприятий отрасли или его снижения до десяти процентов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ подсчитали, что оборот предприятий общественного питания в России в 2020 году сократился на 20,7 процента по сравнению с 2019 годом из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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