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Минэкономразвития заявило о сокращении ресторанного рынка в России в 2020 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Минэкономразвития заявило о сокращении ресторанного рынка в России в 2020 году

Кирилл Николаев

Общество

Оборот предприятий общественного питания в России в 2020 году сократился на 20,7 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития Российской Федерации.

Оборот общественного питания в России в прошлом году стал уменьшаться из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Снижение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. Падение ресторанного рынка на 52,9 процента в мае стало рекордным за все время наблюдений, сообщает РИА Новости.

Ранее столичные власти обратились к правительству России с инициативой о снижении или ликвидации НДС для ресторанов.

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