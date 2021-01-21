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МЭР выступило за отмену транспортного налога для экологичных машин
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

МЭР выступило за отмену транспортного налога для экологичных машин

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта.

Как рассказал представитель ведомства, в МЭР полагают, что это поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.

При этом в ведомстве уточнили, что такая практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне.

Помимо этого предлагается предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

Собеседник в МЭР отметил, что предлагается включить в разрабатываемый ведомством комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики.

Предполагается, что это поможет сократить потребление условного топлива на 11 миллионов тонн в год — при том, что на данный момент потребление бензина и дизеля автомобильным транспортом в России в год составляет около 70 миллионов тонн, пишут «Известия».

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