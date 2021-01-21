МЭР выступило за отмену транспортного налога для экологичных машин

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта.

Как рассказал представитель ведомства, в МЭР полагают, что это поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу.

При этом в ведомстве уточнили, что такая практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне.

Помимо этого предлагается предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

Собеседник в МЭР отметил, что предлагается включить в разрабатываемый ведомством комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики.

Предполагается, что это поможет сократить потребление условного топлива на 11 миллионов тонн в год — при том, что на данный момент потребление бензина и дизеля автомобильным транспортом в России в год составляет около 70 миллионов тонн, пишут «Известия».

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