Что будет с рублем в начале весны

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На фондовых рынках ожидаются резкие перемены: из-за нестабильной ситуации в экономике США американский доллар начал резко терять свои позиции. А российский рубль уже в конце февраля начнет расти. Об этом заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Решающим фактором в укреплении отечественной валюты, по словам эксперта, станет нефть, которая подорожает.

— Сегодня в США возникла общая неопределенность в экономической ситуации. В результате курс американской валюты по отношению ко всем общемировым денежным единицам падает. Он снижается относительно к евро, юаню, даже японская иена и та поднялась.

Собеседник «ВМ» также добавил, что рубль будет укрепляться по отношению к доллару из-за роста стоимости нефти:

— В ближайшей перспективе я бы не беспокоился за судьбу рубля. Все пока максимально устойчиво. Но единственное, что может негативно отразиться на отечественной валюте, — это снижение инфляции, которая приведет к повышению ключевой ставки, депозитов и кредитов. Но будем надеяться, что в марте нам этого удастся избежать. Стоит помнить и о том, что пока мировая торговля только начинает активироваться после воздействия пандемии, что тоже влияет на ситуацию с рублем.

Эксперт отметил, что делать прогнозы дальше марта пока рано, так как в мировой экономике в целом сейчас очень много факторов неопределенности.

— Много сейчас неожиданностей просто. Например, мы ожидали очень сильного падения ВВП, но все обошлось для России максимально мягко. Нужно понимать, что у нас помимо нефти и иных энергоносителей на ситуацию с рублем также сегодня влияет пандемия коронавирусной инфекции.

В заключение аналитик отметил, что март для отечественной валюты будет максимально благоприятным.

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