«Нервная реакция»: исчезнет ли мясо птицы с российских прилавков

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В Минсельхозе заявили о «слишком высоких» для ряда производителей ценах на инкубационные яйца на фоне их дефицита, пишут СМИ. По их данным, птицефабрики могут сократить выпуск своей продукции, что грозит сокращением производства мяса птицы и его подорожанием. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, насколько справедливы эти опасения.

Проблемы в этом сегменте рынка действительно есть, но они решаемы, поэтому переживания излишни, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Она назвала глупостью утверждения неких экспертов и журналистов о том, что россиян якобы ждет исчезновение мяса птицы. По словам собеседницы издания, сегодня главная трудность — найти хорошего поставщика.

— У нас действительно возникли проблемы с завозом и комплектованием импортного инкубационного яйца, поскольку во многих европейских странах еще в прошлом году произошли вспышки птичьего гриппа. Сейчас Минсельхоз уделяет огромное внимание этому вопросу, всячески стремится и принимает меры, чтобы изменить список поставщиков необходимой продукции, — отметила гендиректор Росптицесоюза.

По ее словам, этих перемен желают также «народ и правительство». Пока решается этот вопрос, говорит Бобылева, профильные ведомства просят производителей птицеводческой продукции сделать все возможное, чтобы «застабилизировать» цены на их товары.

— В принципе мы не видим сегодня большой проблемы в этой сфере, не считаем, что сложившаяся ситуация приведет к росту цен. Мы и не с такими вызовами сталкивались: было время, когда на нашем рынке доходило до 70 процентов импорта по мясу птицы. И ничего — выруливали из таких передряг. Все это решаемо, мы обеспечим народ яйцом и мясом птицы, и так будет впредь, — пообещала собеседница «ВМ».

Она уточнила, что на обстановку очень сильное влияние оказывает «озабоченность» правительства и Минсельхоза. Вовлеченность государственных структур дает надежду на то, что использование инкубационного яйца будет улучшено, а резервы по завозной продукции — найдены в других странах, считает Бобылева.

— Сегодня все работают над тем, чтобы гарантировать стабилизацию цен на птицеводческую продукцию. Никаких проблем с яйцом у нас нет и быть не может. И нет никаких опасений, что они исчезнут или цены взлетят. Какая глупость, — заключила она.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Полярного мнения по данному вопросу придерживается главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, экономист Василий Узун:

— Гадать не нужно — рост цен уже есть, он идет с начала этого года, причем высокими темпами.

Однако, уточняет эксперт, важнее не данность, а то, что с ней можно сделать, чтобы исправить положение. Отвечая на этот вопрос, Узун начал издалека. В первую очередь он пояснил, почему вообще возникла проблема с инкубационными яйцами в России. По мнению специалиста, здесь сработали два ключевых фактора — падение рубля и невозможность масштабного производства этой продукции в РФ.

— Инкубационное яйцо мы закупаем на мировом рынке, у нас оно в основном не производится. Конечно, у нас есть селекционные центры, которым вроде как дали денег, но пока проблема остается. Вот и получается, что в мире все подорожало, включая яйца, а курс рубля ослаб, — пояснил собеседник «ВМ».

С товарным яйцом, которое получает потребитель, ситуация попроще. Оно хорошо чувствует себя на рынке в плане конкурентоспособности, а в предыдущие годы довольно уверенно выдерживало различные катаклизмы, обратил внимание Узун. Тем не менее регулировать цены на птицеводческую продукцию значительно сложнее, чем сдерживать стоимость, например, того же бензина.

— С бензином все простенько — его в России, считай, три сорта, а вот с птицей и яйцами трудно. Там очень много сортов и фактор сезонности. При этом история знает примеры, когда заморозка цен оказывалась эффективной, но затрагивала всего один продукт. В декабре прошлого года у нас ограничили цены на рафинированное масло, а как же остальные масла? — задался вопросом экономист.

По его мнению, есть два пути решения проблемы с ценами. С одной стороны, правительство может просить монополистов, крупных торговцев зафиксировать цены. С другой, власти внемлют просьбам поставщиков и дадут им субсидию на компенсацию издержек. Оба варианта подразумевают сотрудничество сторон и компромисс, подчеркнул Узун.

— Кабмин просит монополистов снизить или заморозить розничную цену, а переработчиков в промышленности — сократить или застолбить оптовую. По всей видимости, власти в этом случае рассчитывают, что участники этой цепи производителей согласятся выполнить их просьбу. Если нет, эта задача будет перекладываться на плечи других игроков, например, более мелких поставщиков, — добавил он.

Фото: РИА Новости

Экономист выразил мнение, что российские птицеводы на такой шаг не пойдут, поскольку рассчитывают на прямую поддержку государства — субсидии. Так или иначе кому-то придется сделать выбор: либо власти согласятся выполнить требования производителей, либо нет. При втором раскладе может произойти сокращение производства мяса птицы, а это чревато проблемами с экспортом, полагает Узун.

— Мы уже влезли на мировой рынок и всех призвали активнее торговать. А тут, если случится сокращение производства, могут «полететь» договоры, — допустил он.

По его мнению, подорожание яиц и мяса птицы серьезно подстегивается еще одной проблемой — ростом цен на зерно на мировой арене. Зерновики, как отмечает эксперт, хотят продать свою продукцию подороже, что ожидаемо не нравится птицеводам. Им грозят большие потери в производстве, а отсюда — все остальные, указанные выше проблемы, уточнил Узун.

— По предварительным данным, цены на яйца и мясо птицы вырастут где-то на 10 процентов. Население может очень нервно на это отреагировать, — заключил он.

СПРАВКА «ВМ»

4 марта в прессе появилась информация, что российские производители могут сократить выпуск мяса птицы из-за дефицита инкубационных яиц. Утверждается, что на одном из недавних совещаний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обратил внимание на подорожание инкубационного яйца. Если в сентябре 2020 года оно стоило 16–17 рублей за штуку, то в настоящее время — 30 рублей, сказал глава Минсельхоза. По его мнению, такие цены «слишком высоки для части птицефабрик». В этой связи не исключено сокращение производства.

Позднее в Минсельхозе подтвердили, что на данный момент на отечественном рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения относительно птицеводческой продукции. Ожидается, что баланс будет восстановлен к маю 2021 года, а вместе с ним произойдет стабилизация цен.

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