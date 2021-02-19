«Перелом цен»: подорожают ли мясо и хлеб из-за упаковки

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Руспродсоюз предупредил Федеральную антимонопольную службу о подорожании продуктов из-за повышения стоимости пластиковой упаковки на 10–15 процентов. В РПС связали сложившуюся ситуацию с ростом цен на сырье. Также отмечается подорожание ряда упаковочных полимеров. «Вечерняя Москва» выяснила, как сложившиеся обстоятельства повлияют на итоговую стоимость продуктов и что может подорожать в первую очередь.

Что будет с ценами на хлеб?

Хлебная продукция в условиях пандемии коронавируса действительно не может обойтись без качественной упаковки, рассказал «ВМ» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, она просто жизненно необходима.

— Подорожание упаковки, конечно, отразится на стоимости ее содержимого. При этом нужно понимать, что упаковка — не очень большая, но реальная составляющая себестоимости продукции, — отметил собеседник «ВМ».

Он обратил внимание, что в настоящее время цены на муку потихоньку идут вниз, а с конца февраля на поддержку производства муки и хлеба начнут поступать правительственные средства. Это может нивелировать сложившуюся ситуацию, считает Корбут.

— В любом случае происходящее крайне неприятно для производителей. Покупателей подорожание продуктов затронет несильно, но от него действительно никуда не денешься, — признал он.

Несмотря на это, вице-президент РЗС вновь подчеркнул: «то, что происходит на рынке с отпускными оптовыми ценами на муку в сочетании с мерам госрегулирования, может помочь нивелировать подорожание». В связи с этим есть шанс, что для среднего потребителя стоимость хлеба и соответствующей продукции может вообще не измениться.

— В противном случае хлебопеки наверняка «переломят» цены на более дорогие сорта хлеба, следуя логике: «Те, кто может платить, пускай платят», — подытожил Корбут.

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Подорожает ли мясо?

Представить мясную продукцию без упаковки сегодня тоже уже невозможно, полагает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако, по его мнению, упаковка в контексте подорожания продуктов играет далеко не первостепенную роль.

— Упаковка — лишь один из десятков факторов, влияющих на динамику цен. Тут впору их перечислить, а потом добавить: «…а, ну еще и упаковка на цену влияет», — иронично заметил собеседник «ВМ».

Он призвал не разводить панику вокруг заявления Руспродсоюза и объяснил свое спокойствие тем, что себестоимость вообще всей упаковки, из чего бы ее ни сделали (картон, пластмасса и др.), составляет всего несколько процентов. Страдать от более дорогой упаковки будет производитель, не потребитель, считает Юшин.

— В конечном итоге вся эта ситуация с подорожанием продуктов может вообще никак не отразиться на потребителях. Это касается производителя, который смотрит на спрос и предложение. Если, например, ваш товар подорожал, а на него нет спроса, цена будет падать, тогда как вы — работать в убыток, пока не разоритесь и не закроетесь. Если потребитель не поддержал деньгами компенсации растущих затрат на производство, то так и случится. Потребитель при этом просто скажет: «Все, больше вашу подорожавшую продукцию не покупаю!» И пойдет покупать другое, — пояснил он.

Эксперт уточнил, что повышение стоимости упаковки было вызвано негативными последствиями пандемии, в частности, сокращением притока мигрантов, которые могли бы собирать макулатуру для вторсырья.

Анализируя обстановку, Юшин указал, что между ценами на упаковку и на продукты нет никакой прямой зависимости, особенно в краткосрочном периоде. По его словам, это связано с тем, что переговоры между представителями торговых сетей о переходе на новый уровень цен идут в среднем от двух до шести месяцев. За месяц такие вопросы решаются довольно редко, так как все решения сначала нужно как следует обосновать.

— Так что поводов для паники нет. Тем более что продовольственная инфляция уже долгие годы ниже официальной, — заключил глава исполкома НМА.

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Что стоит за подорожанием продовольственной упаковки?

Как отмечали в Руспродсоюзе, упаковка подорожала из-за роста цен на сырье, из которого ее изготовляют, а именно гранул для производства полиэтилена (полимеров). Однако в РПС также сказали, что они производятся в России, в то время как их себестоимость «не должна зависеть от курса иностранных валют». В свете таких противоречивых данных не совсем ясно, с чем вообще связано подорожание гранул. Вероятно, именно поэтому РПС и попросил ФАС проверить, что случилось.

По мнению доктора экономических наук, профессора, ведущего научного сотрудника и завлабораторией экономического факультета МГУ Андрея Колганова, на ситуацию мог повлиять рост спроса на сырье на фоне преодоления пандемии COVID-19. Когда мир только столкнулся с ковидом и многие страны ввели первые ограничения, производство гранул (полимеров) было частично свернуто. Но с улучшением ситуации производство пока не успевает вернуться к прежним объемам, хотя спрос уже подоспел.

— Рост спроса на ингредиенты для упаковки действительно может влиять на ее стоимость, и рыночная цена будет подтягиваться за спросом. Хотя опять же далеко не все продовольственные товары упаковываются в полиэтилен. Я бы сказал, это относится к меньшей части продукции, — заявил экономист.

По его словам, упаковка составляет очень небольшую долю в цене конечной продукции. Повышение стоимости упаковки на 10–15 процентов приведет к тому, что упакованный товар подорожает максимум на 1–1,5 процента, считает эксперт.

— Чрезмерные тревоги здесь неоправданны, — сказал он и добавил, — другое дело, что вот это подорожание упаковки может быть использовано как предлог для раздувания цен на продукты, но тут, как говорится, все вопросы к тем, кто это организует.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Насколько ощутимо подорожание упаковки уже сейчас?

На сегодняшний день Ассоциация компаний розничной торговли не получала от ретейлеров жалоб на дорожающие упаковки и продукты. По словам заместителя исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина, в АКОРТ такая информация от розничных сетей пока не поступала.

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