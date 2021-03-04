В Минсельхозе рассказали, когда стоит ожидать восстановления производства мяса птиц и яиц

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Восстановление производства мяса птиц и яиц в РФ ожидается к маю текущего года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Уточняется, что на данный момент на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Причиной является увеличение объемов потребления мяса птицы и яиц как самых доступных источников белка, а также сокращение производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации, передает РИА Новости.

— По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компании, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

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