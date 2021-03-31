Уходя, тушите свет: как сэкономить на оплате коммунальных услуг

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Мосжилинспекция предупредила жителей о том, что существует риск переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. «Вечерка» выяснила, как не попасть в такую ситуацию.

По словам сопредседателя некоммерческого партнерства «Управдом» Евгении Юнисовой, есть простые меры, которые должен учитывать собственник квартиры самостоятельно: проверять, выключены ли все приборы и свет, перед выходом из дома, перейти на энергосберегающие лампы, не забывать каждый месяц отправлять показания счетчиков на воду и электроэнергию, чтобы коммунальщики не смогли выставить счет по нормативам и начислять пени.

Другие меры экономии зависят от действий управляющей компании.

— Наибольшая статья расходов — это оплата отопления и горячего водоснабжения. Существенную экономию даст контроль качества предоставления коммунальных услуг. Например, от температуры горячей воды зависит объем ее потребления. Чем она выше, тем меньше ее расходует человек, потому что добавляется холодная вода, — говорит Евгения Юнисова. — Санитарная норма 60–75 градусов.Если температура, например, 60 градусов, то, пока вода проходит по коммуникациям дома, она еще больше охлаждается. Пользователям доходит вода невысокой температуры, из-за чего происходит перерасчет.

Юнисова отметила, что то же самое касается и отопления. Температура в доме должна зависеть от окружающей среды. Каждое время суток она разнится — днем обычно теплее, чем ночью. Но часто к нам круглые сутки поступает один и тот же объем тепла. Из-за этого пользователь сильно переплачивает.

Если вы заметили, что к вам поступает недостаточно горячая вода или в счетах сумма за отопление сильно превышает норму, то обратитесь в управляющую компанию. Эффективнее подать коллективный иск, потому что у других жильцов дома будет точно такая же проблема.

Весна и лето — отличное время, чтобы привести дом в порядок до наступления осени. Поменяйте окна, заделайте щели в рамах, замените старую систему вентиляции, утеплите входные двери. Также можно заменить старые нерегулируемые батареи на новые, с регуляторами температуры. Все это поможет сэкономить зимой на отоплении.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПО ПРАВИЛАМ

Вы можете сделать перерасчет по коммунальным услугам, если вас не будет дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения.

При этом перерасчет можно сделать, только если в вашей квартире или доме технически невозможно установить счетчики. Для этого необходимо заявление о перерасчете, которое можно оформить в центре госуслуг «Мои документы», а также документ, подтверждающий факт вашего отсутствия дома. Такими документами может быть копия командировочного приказа или распоряжения. Справка о лечении в больнице, санатории, билеты на самолет и тому подобное.

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