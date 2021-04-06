«Главное — не паниковать»: что будет с рублем летом

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На Московской бирже курс доллара 6 апреля впервые за полгода превысил отметку в 77 рублей, евро — выше 91 рубля. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами в области экономики и узнала, как долго продлится падение нацвалюты и какую картину на финансовом рынке россияне увидят к лету.

По словам независимого финансового аналитика Александра Егорова, не исключено, что пара доллар-рубль теперь перейдет в диапазон торгов на уровне 77–80, а не 73–76, как было в последние несколько месяцев. Однако все будет зависеть от того, что произойдет на Украине и какие санкции в отношении России введут.

— Либо это будут привычные рестрикции в отношении отдельных персон, либо более серьезные, связанные с отдельными секторами экономики, ограничениями на госдолг. Глубина этих санкций и определит судьбу рубля. К лету, возможно, мы увидим доллар в районе 80 рублей или выше, если санкции окажутся более тяжелыми. Так что зарубежный отдых россиянам с зарплатой в рублях, скорее всего, обойдется дороже, чем они изначально планировали, — добавил эксперт.

Егоров также считает, что сейчас на рубль давят обострение ситуации на юго-востоке Украины и сообщения о масштабных военных учениях.

В свою очередь профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что о конкретных прогнозах по курсу валют на лето пока говорить рано. Он отметил, что сейчас мир замер в ожидании того, как разрешится ситуация в Донбассе.

— Нас толкают к участию в конфликте, тут фактически выбора не будет. Они [вооруженные силы Украины при поддержке Запада] могут устроить такую провокацию, на которую мы не сможем не ответить. Это не экономика, — это политика, — считает экономист.

В текущих условиях, говорит он, важно не допускать паники. Именно такими настроениями, с точки зрения эксперта, и вызван подъем курса доллара во вторник, 6 апреля. И именно поэтому нерезиденты выходят из рублевых активов, считает он.

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