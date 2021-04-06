Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

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Курс доллара вырос на 40,20 копейки и составил 76,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 57 548 сделок на сумму 230,93 миллиарда рублей.

Курс евро увеличился на 79,94 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,70 рубля. Всего на ЕТС были заключены 9642 сделки на сумму 43,65 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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