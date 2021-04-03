«Дань геополитике»: экономист рассказал, сколько на самом деле должен стоить доллар

Долларовый индекс РТС достигнет 600–800 пунктов, пара доллар — рубль выйдет на уровень 85–90 рублей за доллар / Фото: pixabay.com

Больше недели курс доллара держится выше 75 рублей, несколько дней на торгах за него дают свыше 76 рублей. В чем причина ослабевания российской валюты и когда можно будет рассчитывать на ее укрепление, «Вечерней Москве» рассказал профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

По его словам, на курс рубля сейчас оказывает влияние геополитика: риск введения жестких санкций и обострение ситуации на Украине.

— Фундаментально же у нас огромные золотовалютные резервы, позитивный баланс счета текущих операций, позитивный торговый баланс. Даже дефицит бюджета у нас не такой уж большой при растущих расходах. По большому счету, я считаю, что доллар, если бы не опасения, должен стоить на уровне 65–63 рублей. Цена на нефть высокая, цена на сталь высокая, все то, что мы продаем, сейчас стоит дорого. Рубль сегодня зависит исключительно от геополитических факторов. И вот эта премия порядка 15–17 процентов — это как раз дань только геополитике, — отметил эксперт.

Коган добавил, что для поиска фундаментальных факторов падения рубля «нужно очень поднатужиться» и что-нибудь придумать. Даже сезон, как заметил экономист, играет в пользу российской валюты, ведь с марта по май рубль традиционно укрепляется.

Даже если жесткие санкции введены не будут, это совершенно не дает гарантий того, что в ближайшее время российская валюта начнет укрепляться, считает специалист. Он пояснил, что Минфину удобнее и комфортнее формировать доходную часть бюджета, когда доллар стоит 75–76 рублей, а не 65. Так что и когда все будет хорошо, ни министерство финансов, ни Центробанк России не дадут рублю сильно подорожать, заключил собеседник «ВМ».

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