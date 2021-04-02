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Эксперт назвал оптимальные валюты для инвестиций
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эксперт назвал оптимальные валюты для инвестиций

Татьяна Плотникова

Финансы

Желающим вложить средства в валюту следует диверсифицировать финансовые потоки и не хранить деньги в какой-либо одной валюте. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников.

Специалист отметил, что американский доллар остается основной резервной валютой мира, поэтому полностью от него избавляться не стоит — вопреки распространившемуся мнению о том, что доллар вскоре может потерять свои позиции.

Специалист предложил перенять тактику центральных банков — в том числе Банка России, который хранит золотовалютные резервы в нескольких валютах, а также в золоте и серебре.

Булочников предлагает разделить накопления и вложить их в доллар и евро примерно равными частями, а более мелкие части распределить между швейцарским франком, японской иеной, китайским юанем, британским фунтом. Эти валюты считаются наиболее стабильными, по мере девальвации рубля вложения в такие валюты будут приносить дополнительный доход, а также защищать средства от инфляции.

В рублях в условиях кризиса и нестабильности стоит хранить не более 20 процентов накоплений, строго на случай непредвиденных ситуаций, когда деньги могут понадобиться срочно, подчеркивает Булочников.

— Можно хранить средства в криптовалюте, это способно дать ощутимый дополнительный доход, поскольку крипторынок растет стремительно, и доходность несравнима с фиатными валютами. Но и риски высоки, если биткоин или другие валюты резко снизятся, — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Напомним, в ходе торговой сессии на Московской бирже в четверг, 1 апреля, курс доллара поднялся до 76 рублей.

Читайте также: Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей

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