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Когда продукты перестанут дорожать
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Когда продукты перестанут дорожать

Августин Северин

Экономика

Мясо птиц, яйца и овощи дорожают, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки производителей, чтобы выяснить, насколько обоснованно повышение их цен и нет ли тут недобросовестного сговора. «Вечерка» разбиралась, с чем связан рост стоимости и стоит ли ждать стабилизации.

Производители объясняют происходящее объективными причинами. Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова пояснила, что одна из них — птичий грипп, который привел и к снижению поголовья пернатых, и к дефициту инкубационного яйца, с которым столкнулись и отечественные, и европейские производители. Еще увеличились расходы на корм, подорожала упаковка.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко утверждает, что торговые сети повышают цены только после тщательного рассмотрения соответствующих запросов от производителей.

— Если причины изменения цен объективны, сети идут на их коррекцию, в случае роста — максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резких колебаний цен. Если запрос производителя на повышение закупочной цены не имеет под собой объективных оснований, стоимость на конкретный товар остается стабильной, — заявил он.

Цена на самый востребованный овощ, картофель, выросла из-за того, что прошлогодний урожай был на 10 процентов меньше, чем предыдущий. Сейчас некоторые сети закупают корнеплод в средиземноморских странах, где он заметно дороже. Морковь также подорожала из-за уменьшения урожая.

По мнению профессора кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежды Седовой, главные претенденты на подорожание — все продукты, при производстве которых используются яйца и сахар, например майонез, хлебобулочные изделия, печенье, шоколад и прочее.

— Ситуация с овощами, надеемся, будет более оптимистичной, так как традиционно цены на них падают летом-осенью. Но нельзя ожидать падения цен на овощную продукцию, которая, например, экспортируется из зарубежных стран в связи с ослаблением рубля. На картофель, морковь, лук с началом сезона производства в РФ можно ожидать как минимум стабилизации цен или даже небольшого (до 10 процентов) падения, — уверена Надежда Седова.

Ранее Минсельхоз заявлял, что цена на картофель может быть скорректирована с июня, после того как поступит первый урожай.

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