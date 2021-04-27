«Садиться на голодный паек»: подорожает ли бензин из-за ограничений на экспорт

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Правительство России намерено включить бензин в перечень важных для внутреннего рынка товаров, сообщили СМИ. По предварительным данным, если эта инициатива будет реализована, экспорт бензина в исключительных случаях смогут ограничивать либо даже запрещать на некоторое время. Зачем такой контроль над бензином, к чему он может привести и кто от этого выиграет, «Вечерняя Москва» узнала у профильных экспертов.

«Тришкин кафтан»

В краткосрочной перспективе потребители могут выиграть от планов властей ограничить продажу бензина за рубеж, сказал в разговоре с «ВМ» руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его мнению, такого рода административное вмешательство немного навредит бизнесу, но позволит сдержать рост цен на бензин для простых граждан.

— Он не подешевеет, но хотя бы не будет дорожать так, как было в этом или 2018 году, — считает эксперт.

Вместе с тем он предупредил, что в долгосрочной перспективе «все многое потеряют». По словам Баженова, административные меры в отличие от экономических могут создать предпосылки для того, чтобы во всей отрасли наблюдалась негативная динамика. Это в свою очередь рискует негативно отразиться и на инвестициях, и на прочих подобных параметрах рынка, допустил собеседник «ВМ».

— Это попытка решить все ручными настройками, но сработает она как «Тришкин кафтан» (действие, улучшающее одну часть чего-либо за счет ухудшения другой — прим. «ВМ»). В одном месте пробоину заткнули — цены на бирже перестали расти, а в другом — теперь риск, что инвестиций в нефтеперерабатывающей промышленности станет еще меньше, — сказал он.

В связи с этим Баженов призвал учитывать перспективы, чтобы принимаемые решения не работали вхолостую.

Фото: Pixabay

«Задел на будущее»

Возможное ограничение экспорта бензина само по себе — в отрыве от каких-либо экстренных ситуаций — ни на что не повлияет, заверил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, власти обдумывают реализацию этой меры только для перестраховки.

— Об этом уже давно говорят, но нужно понимать: есть два пути для того, чтобы топливо оставалось на внутреннем рынке. С одной стороны, путь экономический, когда корректируется демпфер и реализуются прочие полезные вещи. С другой — административный путь. Вот сейчас на всякий случай идет правовая подготовка, чтобы в случае чего можно было быстро ограничить экспорт, — пояснил глава РТС.

Он подчеркнул, что на данный момент никакие запреты не вводятся, в связи с чем «ничего страшного сейчас не происходит». В обычной обстановке та подготовка, над которой работают власти, ни на что не повлияет, уточнил собеседник «ВМ».

— Это просто задел на будущее, — добавил он.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Голодный паек»

Обсуждаемая инициатива, вероятно, призвана сделать так, чтобы какая-либо нештатная ситуация с бензином не застала российское руководство врасплох, объясняет ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По мнению эксперта, если не брать самые страшные ЧС типа войны, одной из таких неприятных экстренных ситуаций может быть, например, резкий рост цен на бензин на мировом рынке.

— От конъюнктуры глобального рынка мы зависим очень сильно, намного больше, чем СССР в свое время, — отметил эксперт. — Резкое подорожание бензина в мире сделает выгодным экспорт этого топлива из России и менее выгодным его продажу внутри страны. Поэтому производители будут стараться направлять большую часть бензина за границу, что может вызывать дефицит топлива в РФ и рост его стоимости.

Именно от этого власти стараются огородить отечественную экономику, считает Колганов. Он уточнил, что подорожание бензина на внутреннем рынке произойдет не автоматически вслед за увеличением цен на мировом.

— У нас все-таки есть разница между этими ценами, и производители просто-напросто будут пытаться ее минимизировать, подтягивая стоимость повыше, что, конечно, навредит потребителю, — сказал эксперт.

По его мнению, перед государством здесь стоят две задачи: следить, чтобы внутренние рынки не страдали и чтобы экспортеры тоже «не садились на голодный паек».

В заключение Колганов предупредил, что меры, принимаемые в чрезвычайной ситуации, могут быть болезненными и экономически неэффективными. Тем не менее они будут необходимы для «поддержания выживания внутренней экономической системы», добавил экономист.

Читайте также: Депутат Госдумы предложил выдавать многодетным семьям бесплатные топливные карты