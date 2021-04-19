Депутат Госдумы предложил выдавать многодетным семьям бесплатные топливные карты
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин выступил с инициативой введения дополнительной меры поддержки многодетных семей — предоставления бесплатных топливных карт.
В соответствующем письме вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой Березин отметил, что такая мера направлена на установление социальной справедливости и на предоставление семьям выбора — использовать бесплатный проезд на общественном транспорте или ездить на личной машине.
Депутат предлагает ввести ежемесячный лимит на 30 литров бензина на каждую многодетную семью и просит Голикову рассмотреть возможность включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми, сообщает RT.
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