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Разгулялась ипотека: почему покупать жилье в кредит лучше прямо сейчас
Фото: freepik.com

Разгулялась ипотека: почему покупать жилье в кредит лучше прямо сейчас

Марьяна Шевцова

Экономика

Каждый мечтает стать обладателем собственного жилья, но не все могут позволить себе такую дорогую покупку. Поэтому для многих единственный выход — взять ипотеку. «Вечерка» спросила у эксперта по недвижимости Валентины Андреевой, когда выгоднее всего брать кредит.

Сегодня многие наши сограждане очень рассчитывают на государственную программу льготной ипотеки. По словам эксперта Валентины Андреевой, именно благодаря им спрос на квартиры, продаваемые в ипотеку, сильно вырос, и начался рост еще год назад.

— Если прошлым летом однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно было найти в Москве за семь миллионов рублей, то сейчас цена — от восьми миллионов и выше, — рассказала она.

Похожая ситуация и с новостройками. Сейчас однушку дешевле 12,5 миллиона, при условии сдачи дома в течение ближайших пары лет, просто не найти.

— Можно сказать, что сейчас — практически последний шанс приобрести квартиры по очень выгодным условиям, — отметила Валентина Андреева. — Тем, кто хотел взять ипотеку, самое время это сделать не откладывая.

После завершения льготной программы процентные ставки сильно вырастут. Кроме того, банки поднимут процент первоначального взноса. По словам эксперта, он будет составлять не менее 20 процентов от стоимости квартиры.

— Далеко не у каждого покупателя есть такая сумма на руках, и если уж брать ипотечный кредит, то надо решаться быстрее, не упускать свой шанс. При этом на какое-то время цены на недвижимость по завершении программы льготной ипотеки заморозятся. Потом будет небольшое снижение стоимости жилья, но надо понимать, что таких выгодных условий уже не будет, — пояснила Валентина Андреева.

Читайте также: Риелтор объяснил, почему люди стали откладывать покупку жилья

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