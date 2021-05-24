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Сам себе начальник. Эксперты рассказали о самозанятости
Юрист Анастасия Алексеева пришла на форум самозанятых, чтобы узнать, как получить этот статус и запустить собственное дело / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сам себе начальник. Эксперты рассказали о самозанятости

Маргарита Мартовская

Экономика

24 мая в столице прошел форум «Сам себе предприниматель». Участники узнали, как вести бизнес, когда ты сам себе начальник.

Основная аудитория форума — люди, которые работают по найму, но хотят получить статус самозанятого. Например, москвичка Анастасия Алексеева занимается дослужебным урегулированием конфликтов в юридической фирме. Но она мечтает проводить консультации самостоятельно.

— Хочу больше времени уделять семье, сама определять свой график. На форум я пришла, чтобы понять, как продвигать свои услуги самостоятельно, узнать, какие меры государственной поддержки существуют, — поделилась Анастасия Алексеева.

Форум начался с пленарной сессии. Спикеры ответили на вопросы, которые участники заранее присылали организаторам. Больше всего потенциальных самозанятых интересовала тема налогов.

— В России действует новый налоговый режим для самозанятых, — объяснил представитель Федеральной налоговой службы Дмитрий Акунов. — Чтобы было проще разобраться, можно вписать сведения о прибыли в приложение, а сервис автоматически вычислит, сколько нужно заплатить. Система очень похожа на то, как рассчитывают стоимость услуг ЖКХ.

Кроме того, на форуме поговорили о том, как найти образовательные курсы, чтобы подтянуть предпринимательские навыки. В этом году подобную программу запустили в центре «Малый бизнес Москвы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Скоро количество самозанятых в Москве превысит число индивидуальных предпринимателей. Сферы, в которых задействованы такие специалисты, совершенно разные. Растет и их выручка. Именно поэтому мы решили провести форум, чтобы обсудить важные вопросы этой сферы.

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