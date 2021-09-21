Как один вирус запалил мировой финансовый пожар

В пять часов пополудни любительница кофе Анастасия Второва еще не знает, что скоро платить за капучино придется больше, пить — меньше / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Маленький вирус ковида сработал мощным детонатором и запустил стремительный рост цен на все. Будто бутылку спирта плеснули в тлеющую кучу хорошо высушенных денег.

На моей кухне стоит аппарат — символ организации современного производства. Это кофемолка, которую я покупал из-за наилучшего соотношения цены — качества.

Она разработана на западе Штатов, жернова для нее делают в Люксембурге, мотор — в Швейцарии, а собирают труженицу на Тайване. Авторам проекта пришлось подумать над логистикой, чтобы после, в Москве, я смог купить прибор по «некусачей» цене.

Легко представить, как непросто организовать взаимодействие производителей разных стран, организовать четкие поставки деталей и все — недорого.

В рамках такой схемы работают сотни и тысячи самых успешных фирм по всему миру. ТоТ же Apple, Nike, российская «Ависма», которая производит лучшие в мире шасси для самолетов по уникальной отечественной технологии.

Это хорошая бизнес-модель. И вдруг оказалось, что она очень уязвима перед малюсенькой гадостью — вирусом.

Производственные цепочки стали давать сбой. Примерно так, как случилось в конце мая в провинции Гуандун — крупнейшем транспортном узле Китая.

Там, объявили миру, заболели 20 человек — при общем населении в 133 млн человек. И был закрыт на карантин один из портов, а в этой провинции два порта — третий и пятый по величине в мире.

Товары пришлось переправлять самолетами — дорого. Пошли разговоры, что китайцы нарочно все подстроили. Так не так, но цены на перевозки взвинтили, это подорожание в итоге оплатят конечные покупатели товаров.

Ранее из-за закрытия границ множество контейнеров скопилось без движения у побережья Штатов. Тогда швейцарцы даже сняли в самолетах кресла и стали перебрасывать по воздуху кофе из Южной Америки в Европу. Кофе стал дорожать и поэтому тоже.

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли — индекс контейнерных перевозок. Он за первую неделю сентября вырос на 2 процента. То есть цена перевозок растет.

К примеру, стоимость перевозки одного контейнера из КНР в Европу превысила 13 тысяч долларов. Аналитики говорят, что не видели такого больше 30 лет.

Товары для нас уже начинают дорожать, а скоро, говорят эксперты, мы увидим рост цен во всей красе. Первыми в очереди — электроника, бытовая техника, одежда и обувь. Представители крупнейших производителей полагают, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать минимум на 10 процентов из-за увеличения расходов на перевозку и сырье.

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал макроэкономическую «засаду»: политика США по стимулированию экономики.

Обильно нарисованные деньги давят на цены снизу вверх.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Мурашов, аналитик одного из крупнейших банков:

— Последующий дезинфляционный тренд в целом предопределен, под вопросом остается лишь его темп. По расчетам аналитиков, инфляция может приблизиться к цели Центрального банка Российской Федерации (4 процента. – «ВМ») к началу четвертого квартала 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 7 по 13 сентября инфляция в России составила 0,04 процента (в предыдущие три недели было: 0,07 процента, 0,09 процента, 0,10 процента). Рост цен с начала месяца — 0,10 процента, с начала года — 4,79 процента.

Годовой показатель — 6,84 процента. Это оперативные данные Минэкономразвития.

32,9 процента составил рост цен в мире на продовольствие в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года. Это данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

0,16 процента — на столько подорожали продукты питания из корзины Росстата по итогам недели, завершившейся 13 сентября. Минэкономразвития обращает внимание на то, что цены в эту неделю росли вдвое быстрее, чем в предыдущую.

0,82 процента — так подорожала говядина вторую неделю подряд, что соответствует годовому темпу роста в 42 процента (если недельная инфляция сохранится на таком уровне весь год). 11,78 процента в годовом выражении — до этого уровня ускорился рост цен на свинину, 0,75 процента составило с начала сентября подорожание курятины, которая уже стоит на 21,2 процента дороже, чем год назад.

7 процентов — такую инфляцию по итогам года допускает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она полагает, что к 4-процентной инфляции удастся вернуться только во втором полугодии 2022 года.

Риелтор Олег Царев демонстрирует покупателям квартиру в одном из многоквартирных домов серии П-44Т, которая распространена в столице и области / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Недвижимость начала сгибаться перед потенциальными покупателями

Эксперты отмечают замедление роста цен на недвижимость, а некоторые из них даже обещают снижение цен на новостройки во 2-м полугодии 2021 года на 5,7 процента.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова говорит, что «цены на жилье в России достигли своего максимума. Ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года».

Эксперты отмечают, что летом началось снижение объемов ипотечных кредитов, а лимит относительно свободных денег, на который могла рассчитывать строительная отрасль, у населения практически исчерпан.

«Индикаторы рынка недвижимости» отмечают, что продолжает замедляться рост цен на вторичном рынке жилья. По итогам августа квадратный метр в старой Москве прибавил менее 1 процента — вдвое меньше, чем в июле, и почти втрое, чем в июне.

Однако фактическое сворачивание программы льготного кредитования в столице больше ударило по первичному рынку. Там спрос, по данным ИРН, просел на 30 процентов. Средняя цена в новостройках экономкласса и сегмента «комфорт» в Москве по итогам августа снизилась примерно на 1,1 процента в сравнении с июльским показателем. Эксперты не спешат говорить о долгосрочной тенденции.

Партнер крупного агентства недвижимости Мария Литинецкая замечает:

— Пока объективнее говорить о замедлении роста цен. Есть и скрытые скидки: застройщики договариваются с банками о субсидировании ипотечной ставки для своих покупателей. Для этого они несколько снижают цены квартир, чтобы уменьшить размер займа и конвертировать это в более низкую ставку. То есть фактически предоставляется скидка, которую покупатель получает в виде сниженной ставки по кредиту. Так застройщикам пока удается удерживать цены на фоне снижения покупательской активности.

Конечно, снижение темпов роста близко не компенсирует уже достигнутое повышение цен. На вторичное жилье они выросли с июля 2020 года по июль 2021 года более, чем на четверть. Но удалось прекратить быстрый рост.

Причины инфляции на рынке недвижимости правительство проанализировало весной. Вице-премьер Марат Хуснуллин их перечислил: увеличение цен на строительные материалы, дефицит строителей, льготная ипотека на новостройки и проектное финансирование. После одно за другим следовали предложения ввести административные ограничения по стоимости жилья. Правительство на это не пошло, полагая, что ситуация может разрешиться только при одном условии — если обеспечить увеличение объемов ввода жилья.

Пришла пора подводить первые итоги. И Марат Хуснуллин объявил:

— По жилью у нас хорошая ситуация — 31 процент идем плюсом к аналогичному периоду прошлого года. Прошу руководителей регионов темп не снижать.

Известна цель правительства — итоговый показатель 2021 года в 85,5 млн кв. м.

К сентябрю оживился рынок аренды. Средние ставки выросли примерно на 10 процентов. Еще отмечается, что есть семьи, которые продали прежнее жилье для оплаты первого взноса по ипотеке за новое и теперь ждут окончания строительства квартир в съемных помещениях.

Теперь аналитики следят, как будут справляться с ипотечными платежами люди, которые воспользовались льготными кредитами, не имея достаточно накоплений. Есть расчеты о том, что на рынок выйдет много ипотечных квартир от тех, кто не справился с долговой нагрузкой. Это может снизить цены на жилье.

Возможно, заемщикам поможет государство.

НУЖНО ЗНАТЬ

Повышение ключевой ставки сводит на нет основные причины роста цен на жилье. И ажиотажа на первичном рынке нет в связи с завершением программы льготной ипотеки в Москве. Вероятна стагнация на рынке.

По данным «Дом.рф», у 15 банков к 20 августа средневзвешенная ипотечная ставка предложения на вторичном рынке достигла 8,55 процента годовых против 8,03 процента в марте.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Минсельхоз встречает окончание сезона шашлыков

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ сообщает, что, по мнению отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению его цен.

Вряд ли на это стоит сильно надеяться, хотя окончание сезона шашлыков уже привело к маленькому снижению оптовых цен на свинину — на 0,19– 1,17 процента. Но наша страна не может быть в стороне от мировых тенденций, а, по данным ООН, цена продовольствия выросла уже на 30 с лишним процентов, и процесс продолжается. Во-первых, почти 40 процентов говядины мы ввозим из-за границы, полагают многие эксперты. По официальным данным — меньше.

Но есть закавыка. Российскую говядину учитывают в убойном весе, это туши с костями и субпродукты. В 2020 году производство мяса с костями крупного рогатого скота в России составило 1,62 миллиона тонн. Импортное мясо поступает обычно в обваленном виде, без костей. В прошлом году такого мяса завезли 600 тысяч тонн. Считай, около 1 миллиона тонн в пересчете на убойный вес.

Пока, по данным Росстата, у нас на конец июня 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 миллиона голов. Это примерно вдвое меньше, чем надо бы. Нормой для развитых стран считается примерное соотношение населения к поголовью КРС на уровне 0,28, а у нас — 0,14. По Росстату, в 2020 году россияне потребляли в среднем 92,4 кг мяса на человека в год.

При этом в семьях, где доходы не дотягивают до прожиточного минимума, потребление ниже — 65,3 кг на человека в год. Поэтому в августе, когда инфляция по мясу совсем разыгралась, был резко увеличен импорт мяса птицы и свинины в Россию из стран дальнего зарубежья, сообщает Федеральная таможенная служба. Только закупать приходится по выросшим ценам. Кроме того, специалисты отмечают, что приходится завозить много пищевых ингредиентов и ветеринарных препаратов, а они тоже дорожают не по нашей вине. Рост цен, говорят специалисты, происходит потому, что снижается конкуренция после того, как был введен запрет на импорт мяса из Бразилии, которая была крупнейшим экспортером. Запреты вводить приходится из-за опасности завоза в страну болезней.

Россельхознадзор запрещает ввоз говядины из бразильского штата Минас-Жерайс, ограничивает такие же поставки из штата той же страны Мат-уГросу. Это связано «с получением информации о возникновении случаев губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», также известной как «коровье бешенство».

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить живую птицу из Финляндии. Временно ограничена поставка в Россию птицеводческой продукции со всей территории Ирландии из-за птичьего гриппа в стране.

В общем, нет надежды на то, что цена мяса в этом году будет ощутимо падать.

И так не только в России. Еще в нашей стране по ряду причин в начале года снизилось производство мяса.

— Впервые за последние 20 лет производство мяса птицы в первом квартале упало почти на 6 процентов, снизились прогнозные темпы прироста производства свинины с 4–5 до 1,5 процента, — говорит Сергей Юшин, руководитель национальной мясной ассоциации.

Однако у нас начинается процесс организации производства мяса крупными корпорациями. Это, очевидно, скоро даст резкий рост поставок на внутренний и внешний рынки. Корпорации имеют возможность инвестировать в отрасль, могут привлекать выгодные кредиты для закупок необходимого оборудования, кормов, ветеринарных препаратов.

КСТАТИ

К концу лета цена за один килограмм гречки выросла в среднем до 102,5 рубля. Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за килограмм в 2011 году. Производители объясняют, почему так случилось. Урожайность была ниже прошлогодней. Выросла закупочная цена сырья с 40 до 42 рублей за килограмм. И сырья до сентября не хватало. Снижения цен не стоит ждать до нового года.

Соцвыплаты цены не разогнали

Георгий Осипов:

— Перед выплатами денег семьям с детьми и пенсионерам ряд экспертов пугали доверчивую публику — мол, полтриллиона рублей еще больше разгонят инфляцию, которая жадно сожрет выданные средства.

Деньги выдали. Ничего страшного с инфляцией не произошло. Она остается ниже 7 процентов. Годовой показатель на конец августа — 6,68 процента, на 6 сентября — 6,74 процента.

Прав был президент, настояв на выдаче рублей народу. Хотя у него было много советчиков, которые отговаривали от такого шага.

Фото: Из личного архива Георгия Осипова

Решение о материальной помощи в условиях роста цен было сделано не наугад. Есть две точки зрения, когда дело касается инфляции. Сторонники одной упирают на то, что надо всеми способами запретить ценам расти. Приверженцы другой полагают, что важно не ценами командовать, а позаботиться, чтобы у людей были деньги на покупку необходимых товаров и услуг.

Сейчас в ряде стран проводится рискованный эксперимент. Он в том, чтобы не уменьшать без крайней необходимости помощь потребителям и бизнесу в расчете на то, что это поможет росту производства, что и перемелет деньги, обеспечив рост доходов. Пока срабатывает.

К примеру, глава европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что текущий всплеск инфляции — временный, что решение банка — не сворачивать стимулы. То есть закачивать деньги в экономику.

У нас были горячие головы, которые предлагали просто взять и запретить поднимать цены. Но глава государства решил дать людям деньги.

Резон ясен. Большая часть инфляции к нам фактически завозится из-за рубежа. Снижение урожаев во многих странах, проблемы с болезнями животных и многое другое неподвластны решениям из Москвы. А жить с растущими ценами приходится нашим людям.

У граждан и так есть сложности из-за разных напастей последнего времени. По данным Global Wealth Report, за год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 миллиардов долларов в номинальном выражении. Не убеждают объяснения роста цен резким всплеском спроса.

По старинным представлениям, чем больше денег у людей на руках — тем больше растет инфляция. Но в нашей стране есть свои важные факторы, которые, судя по всему, учли те, кто решил раздавать деньги. Один из главных — закредитованность людей. Многие эксперты сразу сказали, что большую часть выплат люди потратят на обслуживание своих долгов. Судя по всему, так и случилось.

Люди вернули деньги в экономику.