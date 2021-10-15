«Не вскрывать кубышку»: зачем «экономит» президент Путин

Фото: Администрация президента РФ

Растущие доходы от нефти и газа привели к тому, что Фонд благосостояния России достиг рекордного уровня, но президент РФ Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день, написал Bloomberg. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, действительно ли президент копит деньги и на что.

Агентство написало, что президент России обратился к правительству с требованием ограничить дальнейшие расходы, утвердив в этом году финансирование инфраструктурных проектов на сумму 35 миллиардов долларов. При этом кабмин прогнозирует, что в 2024 году размер фонда превысит 300 миллиардов долларов по сравнению с нынешними 190,5 миллиарда долларов.

В материале агентства со ссылкой на Минфин РФ отмечается, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода». Ведь такой переход может нанести серьезный удар по финансам страны.

Экономист, научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал, что правительство пытается сделать из Фонда благосостояния неприкосновенный фонд. Это уже очевидно, если посмотреть на тенденцию последних лет. Но на что копятся деньги, можно только предположить.

— Какой катастрофы они ждут, я не знаю, чтобы начать расходовать этот фонд. Что касается энергетического перехода, то на обозримую перспективу, семи лет, никакого перехода не произойдет, никакого катастрофического сценария для российского бюджета в этой связи не просматривается, — сказал эксперт.

По мнению эксперта, главная проблема российской экономики заключается не в том, что у страны маленькие резервы, а в крайне низких стимулах экономического развития. Попытаться оживить экономику и поднять темпы ее развития — «задача более серьезная, чем копить на черный день», считает Колганов.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в свою очередь заявил, что государству необходимо создавать резервы. Несмотря на разговоры про импортозамещение, оно пока остается больше желанием и намерением. Есть, конечно, области, в которых Россия добилась безусловного успеха: например, сельское хозяйство и пищевая промышленность. В этих сферах произошли значительный рост и расширение ассортимента.

— То, что касается других отраслей, здесь ситуация похуже. Это означает, что по-прежнему сохраняется зависимость от доходов бюджета, нефти и газа. Поскольку больше пополнение бюджета осуществляется за счет этих доходов, создание резервов абсолютно правильный шаг. Разумная экономия нам нужна, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, относительно дальнейшей судьбы накопленных денег размышлять сложно. Но можно предположить, что резервные финансы имеют двойное назначение. Во-первых, это может быть просто подушка безопасности, которая может быть использована при ухудшении ситуации на товарном и финансовом рынках. Во-вторых, часть денег фонда может пойти на реализацию различных государственных программ.

— Довольно долго Фонд благосостояния был священной коровой, которую нельзя трогать ни в коем случае, но в прошлом году позиция власти на этот счет изменилась. И я думаю, что на программы, которые носят характер общефедеральный, которые влияют на экономику, часть денег будет направлена, — заключил Григорьев.

В четверг, 14 октября, Путин назвал увеличение доходов граждан главной задачей в России. Также глава РФ подчеркнул, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики. По словам российского лидера, для выполнения главной задачи необходимо обеспечить рост экономики и изменение ее качества.

Также Путин заявил, что на сегодняшний день в стране есть большой набор социальных вопросов. Они касаются здравоохранения, образования и поддержки семей с детьми. Два основных — демографическая проблема и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни — должны решаться при серьезной экономической базе.