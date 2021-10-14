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Владимир Путин: Главной задачей в России является рост доходов граждан

Виктория Храменкова

Экономика
Владимир Путин: Главной задачей в России является рост доходов граждан
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан главной задачей в России. Также глава подчеркнул, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.

По словам российского лидера, для выполнения главной задачи необходимо обеспечить рост экономики и изменение ее качества.

— Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан, — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Также Путин заявил, что на сегодняшний день в стране есть большой набор социальных вопросов. Они касаются здравоохранения, образования и поддержки семей с детьми. Две основные — демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни — должны решаться на серьезной экономической базе.

Также в этом интервью Владимир Путин поделился своим мнением о криптовалюте. Он считает, что она может быть расчетной единицей, но сейчас она является нестабильной. Оплачивать энергоресурсы для нее пока что является преждевременным.

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